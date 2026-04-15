Во вторник на шоссе в Мадонском крае, у поселка Саулескалнс, автомобиль "Audi" съехал с дороги в кювет.

Водитель съехал с трассы, сильно повредив машину. От помощи медиков он отказался, однако не стал скрывать от полиции, что нарушил ряд правил дорожного движения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Ход аварии можно проследить по следам шин. Сначала автомобиль съехал с дороги, наехал на бордюр остановки, затем задел боковую часть скамейки, а также не пощадил и другую придорожную инфраструктуру.

На месте видно, что знак автобусной остановки полностью снесён. Дальнейшее указывает на довольно высокую скорость — красный "Audi" по придорожному кювету перевернулся и отлетел почти на 15 метров дальше.

Инспектор Государственной полиции Агнесе Стафецка отметила, что мужчина отказался от медицинской помощи и сам признался, что употреблял алкоголь.

Другие автомобили в аварии задействованы не были. Учитывая, что водитель отказался от помощи медиков и признал, что находится не только в состоянии опьянения, но и управляет автомобилем без прав, остаток дня ему пришлось провести под присмотром правоохранителей.

Вскоре на место происшествия прибыл ещё один экипаж полиции, который доставил водителя в свой автомобиль для дальнейшей перевозки в участок в Мадоне. Алкотестер показал у 31-летнего мужчины 1,66 промилле алкоголя в крови.