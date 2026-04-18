На похороны пришли односельчане, одноклассники, соседи — многие боялись подходить близко к гробу и дому семьи из‑за страха перед инфекцией. Но плакать не стеснялись: все помнили мальчика как удивительно светлого, доброго ребёнка, который любил играть с друзьями и животными.

Не царапал, а укусил

Во время прощания вскрылась важная деталь: соседская собака не просто поцарапала Игоря, а укусила его за коленку. Это могло бы изменить ход событий, если бы стало известно раньше.

Охваченный отчаянием отец, узнав о диагнозе сына, не смог сдержать эмоций: он удушил щенка и закопал его неподалёку. Труп пса позже откопали для анализа — результат оказался положительным. С разницей в один день сошлись два диагноза: у Игоря подтвердили бешенство, а исследование животного окончательно доказало источник заражения.

Цепь роковых случайностей

Всё началось буднично: Игорь играл с соседским щенком. Укус поначалу казался пустяковым — отец обработал ранку зелёнкой и не придал происшествию особого значения. Через несколько дней у мальчика поднялась температура. Глава семьи отвёз его к фельдшеру, но не упомянул об укусе. Врач поставил диагноз ОРВИ, выписал лекарства и отправил ребёнка домой.

На следующий день состояние Игоря резко ухудшилось: температура выросла, он начал задыхаться. Ребёнка срочно повезли в райцентр. Только тогда отец вспомнил о контакте с животным. Анализ крови подтвердил худшее. Мальчика экстренно доставили в реанимацию Омска. Врачи боролись за его жизнь семь дней, но утром 15 апреля Игорь умер.

«Вы представляете, как он мучился? Это же всем известно, что происходит с организмом человека, что переживают при бешенстве. А тут дитя!» — не успокаиваются местные.

Страх, который поселился в деревне

Трагедия ударила по всему селу. Братья Игоря (2010 и 2011 года рождения) сейчас в больнице — они проходят антирабическое лечение. Вся семья под наблюдением врачей. Но боятся не только они — напуганы все жители Бессарабки.

«Мы просто не думали, что это может быть бешенство», — сетует местная жительница. По её словам, в деревне никто толком не информирован о рисках: «Нас нигде не ставят в известность по этому поводу. Как себя вести и на что обращать внимание».

Ситуация осложняется тем, что в районе давно неблагополучная обстановка по бешенству. Осенью уже фиксировались случаи, но, по словам сельчан, должной профилактики не провели. После трагедии ветеринары оперативно вакцинировали домашних животных, но бродячие собаки по‑прежнему свободно гуляют по деревне — поймать их некому, а убивать запрещено законом.

Последствия, которые затронули всех

История не ограничилась личной трагедией семьи. Возбуждены два уголовных дела: против фельдшера — за ненадлежащее оказание медицинской помощи, и против отца Игоря — за жестокое обращение с животными.

Люди в Бессарабке в страхе и горе. Они не понимают, как обезопасить себя и близких от смертельной угрозы, которая, как оказалось, так близко.