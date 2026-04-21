Избил средь бела дня прямо в тоннеле: у полиции Риги выдался напряженный день

Дата публикации: 21.04.2026
4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции в камерах, установленных в пешеходном тоннеле района Авоту, заметили неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи камер, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица.

Прибыв на место, правоохранители констатировали, что пострадавший мужчина не реагирует на общение и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. Учитывая это, полицейские приняли решение немедленно начать сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

По прибытии бригады Службы неотложной медицинской помощи правоохранители остались на месте происшествия, чтобы перекрыть движение пешеходов в тоннеле и дать медикам возможность беспрепятственно работать с пострадавшим.

Одновременно, привлекая дополнительные экипажи, была начата поисковая операция по установлению виновного. Осматривая ближайшую территорию, муниципальные полицейские вскоре заметили человека, соответствующего описанию, и немедленно его задержали.

Позже на место происшествия прибыла Государственная полиция и взяла на себя дальнейшие процессуальные действия.

#происшествие #полиция #преступность #задержание #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
