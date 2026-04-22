Несознательные граждане Латвии завалили Эстонию смертельными наркотиками – куда смотрит латвийский МВД? 1 1144

Дата публикации: 22.04.2026
В Эстонии причиной каждой второй смерти от передозировки являются синтетические опиоиды. По словам госпрокурора Райго Ааса, торговлю этими веществами взяли под контроль латвийские преступники, и в настоящее время в эстонских тюрьмах отбывает наказание поразительно много наркоторговцев из Латвии, пишет Postimees.

Синтетические опиоиды доставляют в Эстонию либо латвийские наркоторговцы, либо эстонские преступники привозят вещества из Латвии. Все крупные партии синтетических опиоидов за последние три-четыре года поступили именно из Латвийской Республики.

"За последние три-четыре года мы задержали и предъявили обвинения нескольким десяткам латвийских преступников, занимавшихся наркоторговлей. Среди них есть как граждане Латвии, так и жители Латвии с неопределенным гражданством. Сейчас в эстонских тюрьмах их десятки", – рассказал Аас.

Остальные распространенные наркотики, которые невозможно производить или выращивать в Эстонии, поступают в страну из Центральной и Западной Европы, в первую очередь из Нидерландов, Бельгии и Испании, а также из Польши и Германии.

"Однако синтетические опиоиды поступают сюда исключительно из Латвии. Сотрудничеству эстонских и латвийских преступников, безусловно, способствует небольшое расстояние. Утром выезжаешь – и после обеда, по сути, уже возвращаешься. Также этому бизнесу способствует общее языковое пространство. В основном торговлей синтетическими опиоидами занимаются русскоязычные преступники, которые, что называется, на одной волне, и у них не возникает недопонимания из-за языкового барьера", – описал ситуацию прокурор.

Это не правая жалоба соседей-союзников на латвийскую правоохранительную систему. Ранее литовцы возмущались из волны нелегалов, которые проходят через латвийскую территорию как через проходной двор и оседают в литовских тюрьмах.

Автор - Пётр Телеграфов
