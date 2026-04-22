Эвакуированы 30 человек, а ещё одного жильца спасли с использованием дыхательной маски — настолько серьёзными были последствия пожара, который в выходные произошёл в одном из пятиэтажных домов в Болдерае. Как спасались жители и что известно о причине происшествия?

На улице Стурманю жители держат окна в режиме проветривания, так как запах гари после пожара в ночь на субботу до сих пор не выветрился, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пламя в подвале вспыхнуло в самое неблагоприятное время — незадолго до 3 часов ночи, когда все спали крепким сном.

Жительницу второго этажа Нину разбудил дымовой детектор, который обычно стоит на полке, хотя должен быть закреплён на потолке. Во время пожара из него вынули батарейку, которую женщина теперь пытается вставить обратно.

Нина подчёркивает — хорошо, что детектор сработал как надо. Во сне обоняние притупляется, и угроза задохнуться была реальной. На помощь ей и её мужу пришли и пожарные:

"Мой муж вообще инвалид. Я тащила туда коляску. Пожарные очень вежливые люди, всё помогли, прибежали, открыли окна: «выходите, выходите быстрее!» Конечно, был белый дым. Мы как-то так спали, что даже не почувствовали."

Жители дома №5 на улице Стурманю отмечают, что подвал почти всегда плотно закрыт, и посторонние туда попасть не могут. Тем не менее рассматривается версия, что подвал могли поджечь бездомные. Также не исключается, что огонь был занесён извне.

Сильнее всего пострадала квартира на первом этаже. В тот момент в помещении находилась молодая женщина. Её молодой человек был на работе, когда получил сообщение о чрезвычайной ситуации.

"Соседи выходили, позвонили в дверь, она вышла, у нас тут всё было в дыму. (DP: Пол не загорелся?) На кухне часть выгорела. Там, где трубы, где проходит отопление, там большие советские трубы, там выпиливали отверстия. Оттуда и пошёл огонь, и пол загорелся," — рассказал житель первого этажа Максим.

К сожалению, квартира у молодых людей не была застрахована, и ремонт придётся делать своими силами и за свой счёт, с надеждой, что полиции удастся установить виновного и взыскать с него ущерб.