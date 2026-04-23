Взрывы и несколько горящих балконов напугали жителей Резекне. Часть внешней стороны пятиэтажного дома охватил огонь. Горящие капли с четвертого этажа лились вниз, по пути уничтожив еще два балкона и насаждения у дома.

Три из четырех балконов, выходящих на улицу Вентспилс, были охвачены пламенем, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Вскоре красный свет сменился во дворе синим светом проблесковых маячков пожарных. Жители дома №22 и окрестностей наблюдали снаружи, как «дождь огня» с четвертого этажа охватывает все, что находится ниже.

"Сначала был слышен звук, похожий на взрыв, ну, как будто шифер треснул. Я посмотрел в кухонное окно и увидел, что горят балконы. Ну, соответственно, мы сразу вышли на улицу — мало ли что может случиться, в доме ведь есть газ", — рассказывает очевидец Вячеслав.

"Насколько я понял из версии, о которой вчера говорили, на четвертом этаже было какое-то горючее вещество, то ли ацетон, то ли что-то другое, потому что им пропитаны все двери, и запах до сих пор держится. (DP: Там стояла какая-то жидкость?) Ну да, даже куст сгорел. С четвертого этажа начали капать горящие капли. Больше всего пострадал третий этаж", — продолжает Вячеслав.

Передаче "Degpunktā" удалось встретить женщину, чей балкон лопнул, разметав осколки по двору. Она рассказывает, что, к счастью, хранит вещи внутри помещения, поэтому повреждены только окно и сам балкон, других потерь нет:

"Там огонь был сумасшедший! Я боялась, что разобьет окно и попадет в комнату. Но, слава Богу, нет — только первое наружное стекло треснуло".

Хуже ситуация сложилась на втором этаже, поскольку здесь у огня было больше вещей, которые можно было уничтожить. В момент возгорания вся семья Натальи находилась дома:

"Мой сын сидел за компьютером, окна были открыты, шторы не задернуты. Он увидел, что началось возгорание, позвал меня, и вместе с отцом начали тушить, поливать водой. Мы сами тушили, и когда приехали пожарные, мы уже успели справиться".

Она продолжает: "Дети очень испугались. Все, что было на балконе — белье висело — всё сгорело. (DP: Что у вас там было?) Одежда, ну, одежда была развешана. Сверху всё начало к нам лететь, и загорелся наш балкон. (DP: Что это за жидкость была, не знаете?) По запаху похоже на дизель, такой дизельный запах".

Передача "Degpunktā" спросила у жительницы квартиры на четвертом этаже о причине пожара, однако женщина пояснила, что чувствует себя очень плохо и не готова к разговору.

Однако соседка Наталья слышала версию хозяина о причине возгорания: "Сам хозяин, у которого всё началось, говорит, что у него взорвался какой-то баллончик. Но знаете, если бы там взорвался баллончик, так не пострадали бы три этажа. Там что-то текло. Реально была какая-то жидкость. (DP: И её было много?) Да, много".