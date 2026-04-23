Полиция Германии в ходе обычной проверки на дороге задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные структуры с целью подготовки диверсий, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.
Один из задержанных — 45-летний гражданин Латвии, второй — 43-летний гражданин Украины.
Они были задержаны 12 апреля на автомагистрали A6 недалеко от Нойендёттельзау в Баварии, сообщило управление криминальной полиции земли.
Власти считают, что оба действовали в интересах какой-либо организации или учреждения, находящегося за пределами Германии, однако более подробной информации полиция не предоставила.
Прокуратура подозревает их в деятельности в качестве агентов, задачей которых была подготовка диверсий. Они также использовали поддельные документы, удостоверяющие личность.
Во время обыска автомобиля задержанных полиция обнаружила подозрительные предметы, в том числе поддельные документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи, а также большое количество мобильных телефонов и SIM-карт.
Оба мужчины, имеющие постоянный вид на жительство в Германии, в момент задержания направлялись в сторону границы с Чехией.
Оба задержанных находятся под стражей до суда.
