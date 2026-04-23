В Германии по подозрению в подготовке диверсий задержаны граждане Латвии и Украины

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.04.2026
ФОТО: pixabay

Полиция Германии в ходе обычной проверки на дороге задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные структуры с целью подготовки диверсий, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Один из задержанных — 45-летний гражданин Латвии, второй — 43-летний гражданин Украины.

Они были задержаны 12 апреля на автомагистрали A6 недалеко от Нойендёттельзау в Баварии, сообщило управление криминальной полиции земли.

Власти считают, что оба действовали в интересах какой-либо организации или учреждения, находящегося за пределами Германии, однако более подробной информации полиция не предоставила.

Прокуратура подозревает их в деятельности в качестве агентов, задачей которых была подготовка диверсий. Они также использовали поддельные документы, удостоверяющие личность.

Во время обыска автомобиля задержанных полиция обнаружила подозрительные предметы, в том числе поддельные документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи, а также большое количество мобильных телефонов и SIM-карт.

Оба мужчины, имеющие постоянный вид на жительство в Германии, в момент задержания направлялись в сторону границы с Чехией.

Оба задержанных находятся под стражей до суда.

#полиция #криминал #Украина #Латвия #задержание #Германия
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

