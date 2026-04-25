Несколько лет назад семья решила приобрести прилегающий к их территории прямоугольный участок земли, который ранее долгое время арендовала. "Мы решили его купить именно для того, чтобы можно было там ставить автомобиль, когда все места заняты", — рассказал передаче Bez Tabu (ТВ3) Эйнар.

До этого примерно шесть раз сотрудники Рижской муниципальной полиции приезжали к дому Эйнара, чтобы оштрафовать за парковку на газоне. Однако, увидев номер телефона на панели автомобиля, связывались с семьёй и обсуждали ситуацию, иногда Эйнар по указанию полицейских переставлял машину. Но в последний раз правоохранители решили больше не звонить и выписали штраф в размере 30 евро.

"Машина была припаркована на частной территории, а полиция за это выписала штраф. Получается, меня наказали за парковку на собственной земле. Я звонил в полицию, предлагал отправить выписку из земельной книги, чтобы они могли убедиться, что это наша собственность и больше не приезжали по вызовам, но мне ответили, что, получая вызов, всё равно будут приезжать и выписывать штрафы", - негодует мужчина.

Представитель полиции подтвердил, что и впредь, обнаружив автомобиль на газоне, будут составляться протоколы.

"Независимо от формы собственности (государственной, муниципальной, юридического или физического лица), правила необходимо соблюдать. Выезжая на вызов, сотрудники не оценивают форму собственности — они не обязаны этого делать. Если обратиться к судебной практике, можно привести решение Конституционного суда 2008 года, где указано, что нормы публичного права распространяются и на частную собственность. Если конкретная территория ограждена забором или барьерами, мы не заходим внутрь и не составляем протоколы. Если же территория свободно доступна, является публичной, это считается нарушением", - пояснил главный инспектор Видземского управления Рижской муниципальной полиции Артис Видаускис.

В прошлом году за нарушения правил стоянки было составлено около 50 тысяч протоколов. Эйнар ссылается на сюжет Bez Tabu двухлетней давности, где иностранцы оставляли автомобили на газоне у многоквартирного дома, однако тогда Рижская муниципальная полиция отказалась их штрафовать. Сейчас на уровне руководства полиции принято решение всё же штрафовать и за парковку на частной территории.

Присяжный адвокат Янис Беровскис также отметил, что участок не обязательно должен быть огорожен, чтобы считаться частной собственностью.

"Согласно закону, собственник может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению: жарить мясо, парковать автомобиль. Владелец имеет право использовать свою собственность так, как хочет, если только не существуют установленные законом ограничения. На первый взгляд, в данном случае таких ограничений не видно. Забор не является обязательным — это выбор собственника, ограничивать доступ к участку или нет. Есть территории, где установка забора запрещена. Если человек считает, что его права нарушены, штраф следует обжаловать", - указал Беровскис.

Эйнар обжаловал штраф, однако ответа пока не получил. Мужчину огорчает стремление правоохранительных органов тратить ресурсы как жителей, так и самоуправления на решение этого вопроса.