Вместе с первыми весенними выездами на дачу главное жилище в городе становится для взомщиков лакомым кусочком.

В ходе недавнего исследования «Восприятие безопасности жилища среди жителей Латвии» было установлено, что самым большим риском для жилища (43%) считаются кражи.

Для снижения их риска почти половина (46%) респондентов достаточной защитой считает надежные окна и двери. Тем не менее эксперты настоятельно советуют дополнить защиту дверным кодом и противозломной сигнализацией.

К слову, можно пустить в ход и смекалку. Например, одежда, оставшаяся сохнуть на балконе или во дворе, служит намеком, что вы скоро вернетесь, и тоже может отпугнуть злоумышленников.

Что же в топе популярности у грабителей?

Тут, в принципе, ничего не изменилось чаще всего крадут легко реализуемые вещи – драгоценности, инструменты и дорогую технику. А обнаруженные финансовые сбережения в квартиры - это сорвать джек-пот!