Совет самоуправления Вильнюсского района в пятницу отказался переименовать улицы, названные в честь польского священнослужителя Хенрика Гульбиновича, осужденного за педофилию.

В населенных пунктах Литвы есть несколько улиц названных в его честь, которые уже несколько раз пытались переименовать, но каждый раз местные власти давали на это разрешения.

Родившийся в деревне Шукишкес Вильнюсского района Гульбинович был архиепископом Вроцлавским, а в 1985 году стал кардиналом.

Совет самоуправления Вильнюсского района в 2015 году присвоил Гульбиновичу звание почетного гражданина района.

К умершему в ноябре 2020 года священнослужителю Ватикан применил дисциплинарные санкции из-за множества случаев сексуального насилия над несовершеннолетними, сокрытия преступлений педофилии среди священнослужителей и 16-летнего сотрудничества со службой безопасности Польской Народной Республики.