Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Литве отказались переименовывать улицу, названную в честь католического священника-педофила

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото LRT

Совет самоуправления Вильнюсского района в пятницу отказался переименовать улицы, названные в честь польского священнослужителя Хенрика Гульбиновича, осужденного за педофилию.

В населенных пунктах Литвы есть несколько улиц названных в его честь, которые уже несколько раз пытались переименовать, но каждый раз местные власти давали на это разрешения.

Родившийся в деревне Шукишкес Вильнюсского района Гульбинович был архиепископом Вроцлавским, а в 1985 году стал кардиналом.

Совет самоуправления Вильнюсского района в 2015 году присвоил Гульбиновичу звание почетного гражданина района.

К умершему в ноябре 2020 года священнослужителю Ватикан применил дисциплинарные санкции из-за множества случаев сексуального насилия над несовершеннолетними, сокрытия преступлений педофилии среди священнослужителей и 16-летнего сотрудничества со службой безопасности Польской Народной Республики.

Читайте нас также:
#Литва #Ватикан #Вильнюс #переименование улиц #педофилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео