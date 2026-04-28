Недалеко от Лиепаи с опрокинувшейся ветряной турбины были похищены главный генератор и цветной металл, сообщил агентству LETA владелец управляющей ветропарком компании «Jaunmiki» Янис Мейстерс.

По его словам, в последний раз он находился на территории ветропарка в понедельник, 27 апреля, в 21:00, а во вторник, 28 апреля, около 11:00 была обнаружена кража. Мейстерс отметил, что, вероятнее всего, она произошла ночью.

Отметим, что днем место аварии посещал лично член правительства ЛР Каспарс Мелнис. Впрочем, вряд ли наглая кража и визит министр связаны между собой.

Хозяин рухнувшего ветряка Янис Мейстерс уточнил, что с упавшей турбины был похищен главный генератор весом почти две тонны, что указывает на использование тяжёлой техники при совершении преступления.

Также были украдены электрические кабели и цветной металл — от основания турбины до её верхней части, а также откручены более мелкие детали.

Ущерб от кражи может составлять около 3000 евро, оценил Мейстерс.

Он добавил, что о случившемся уведомлена Государственная полиция, которая уже осмотрела место происшествия и запросила дополнительную информацию.

Комментируя возможных причастных к преступлению, Мейстерс отметил, что конкретной информации пока нет, однако, учитывая использование тяжёлой техники, можно предположить, что злоумышленники могут быть из ближайших окрестностей. Демонтаж упавшей ветряной турбины планируется провести в ближайшие дни.

Как сообщал bb.lv, в воскресенье, 26 апреля, в волости Бункас Южнокурземского края упала ветряная турбина.