Около 8 часов утра была получена информация от АО «Sadales tīkls» о перебое в электроснабжении, а к полудню управляющий ветропарком сообщил, что одна из турбин обрушилась.

Пострадавших нет, и объект в настоящее время не представляет опасности. В понедельник утром планируется оградить территорию и начать работы по устранению последствий. О случившемся проинформировано Министерство климата и энергетики, будет проведено обследование, пояснил Мейстерс.

По его оценке, турбина, скорее всего, упала из-за сильного ветра, и подозрений в умышленном повреждении пока нет. Точная причина происшествия ещё будет установлена.

В ветропарке находятся пять турбин — по 200 киловатт каждая, общая мощность составляет один мегаватт. Турбины не новые — они установлены около 15 лет назад, а нынешний владелец приобрёл их 5–6 лет назад.

Ранее у турбин были технические проблемы, и они не находились в рабочем состоянии. Для их восстановления потребовались бы значительные вложения, поэтому было принято решение продать ветропарк, отметил Мейстерс. По словам представителя компании, связанной с парком, соглашение с потенциальным покупателем планировалось заключить уже в мае этого года.

Размер ущерба пока оценивается.

Министерство климата и энергетики вечером в воскресенье сообщило порталу bb.lv, что получило информацию о том, что один из старейших ветропарков Латвии в Приекуле, состоящий из пяти турбин, вероятно пострадал от шторма в эти выходные, и одна из турбин упала.

В министерстве также подчеркнули, что обстоятельства происшествия ещё выясняются. Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис в понедельник, 27 апреля, вместе с экспертами «Sadales tīkls» и Бюро государственного строительного контроля отправится на место происшествия, чтобы оценить ситуацию на месте. Также министерство свяжется с производителем турбин «Vestas», чтобы обеспечить независимую экспертизу.

