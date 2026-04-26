Навечно изменить национальный пейзаж намеревался проект офшорных электрических парков ELWIND. Начался он, как принято, с совместного меморандума правительств Латвии и Эстонии от 18 сентября 2020 года. Пять лет тому назад за дело принялся национальный электрический оператор AS Augstsprieguma tīkls.

Особо оживился план в 2022 году, когда, на волне оптимизма в отношении отказа Европы от российских энергоносителей – мол, сами отлично справимся! – Кабинет Министров А.К.Кариньша принял совместный проект ELWIND.

В 2023 году за его реализацию принялись Латвийское агентство инвестиций и развития сообща с Эстонским центром инвесиций среды. «Для устранения риска предоставления поддержки коммерческой деятельности осуществляющие исследовательские работы лица выбираются в рамках открытой, прозрачной, недискриминационной конкурсной процедуры с соблюдением условий Закона о публичных закупках, исключая таким образом на их уровне экономические преимущества», – декларировал документ, направленный в апреле правительству Министерством экономики.

Три-четыре Кегумских ГЭС

«Для Латвии является обязательным общее обязательство Европейского Союза в достижении зеленых целей и увеличении удельного веса возобновляемой энергии», – заявил член правления AST Гатис Юнгханс. Ветряная энергия должна была, по его задумке, стать «как дешевле, так безопасней», и госпредприятие уже начало разрабатывать сеть подводных кабелей для соединения с национальной энергосистемой.

Затем Латвия сообщила, что морской участок для ветропарка находится в регионе Курземе, между Лиепаей и Вентспилсом.

В рамках проекта ELWIND планировалось создать в общей сложности 700-1000 мегаватт ветроэнергетических мощностей в морской акватории братских республик. Для сравнения – мощность старейшей Кегумской гидроэлектростанции составляет, на 2025 год, 248 МВт. Мощность всего Даугавского каскада ГЭС – около 1500 Мвт.

Разумеется, на такой впечатляющий объем попросили денюжку от Евросоюза – довольно скромно, по сравнению с той же Rail Baltica, всего 18,8 миллиона – тогда как общий бюджет проекта насчитали на 29,1 миллиона евро. В текущем году должен поступить крупнейший европейский транш – 5 840 820 евро.

Народ против

Но тут сказали свое веское слово жители края – и в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, поступила коллективная петиция курземцев, которые протестовали, «с учетом необратимого воздействия этих сооружений на ландшафт, природные ценности, прибрежные лесные территории, туристическую отрасль, государственную безопасность и среду в целом».

Однако власти стояли на своем. «Существующее регулирование в вопросе строительства ветропарков достаточно, и инициативу жителей об ограничении строительства ветропарков на побережье Курземе не потребовалось бы реализовывать», – считают в Министерстве климата и энергетики, коим руководит Каспарс Мелнис («Новое Единство»).

А вот представительница Курземского региона планирования Ингуна Томсоне заявила в Сейме, что жители сегодня чувствуют себя «заложниками».

«Вопросом политического отношения» назвал проблему парламентарий Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте»), в свою очередь его коллега по «Объединенному списку» Эдгарс Таварс раскритиковал решения министра по умной администрации и региональному развитию Раймондса Чударса («Новое Единство») – свыше отменять территориальное планирование муниципалитетов, чтобы воткнуть туда ветряки.

Так или иначе, депутаты окончательного решения не приняли – вопрос передали Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной политике и среде.

Мнение врача

«Человек года» Диенвидкурземского края, врач лучевой терапии Лиепайской больницы Сандра Степиня, заявила liepajniekiem.lv, что планируемые в полукилометре от жилья на побережье ветряки будут не только ощутимо шуметь, но и генерировать постоянный инфразвук.

Так называют волны, имеющие частоту ниже порога слышимости человеческого уха, то есть меньше 16–20 Герц (Гц). Хотя мы не слышим этот звук, он ощущается организмом как физическое воздействие. Инфразвук имеет огромную длину волны, что позволяет ему распространяться на большие расстояния и легко огибать препятствия (дифракция).

Низкочастотные колебания могут вызывать утомление, головную боль, головокружение, снижение остроты зрения и слуха. Долговременное воздействие может привести к нарушению работы внутренних органов (головного мозга, сердца) и биоэнергетических процессов. Инфразвук высокой интенсивности способен вызывать чувство необъяснимого страха, паники или тревоги.

Инфразвук более всего опасен тем, что, будучи неслышимым, он проникает через препятствия и воздействует непосредственно на ткани и органы, вызывая резонансные явления.

Понятно, что в таких условиях строительство ветряков необходимо было бы как минимум приостановить до проведения детальной, медицинской, экспертизы. Однако, в нашем случае, проект ELWIND подорвался на… неправильном расчете стоимости! То есть, произошло ровно то же, что и с прославленной, европейской, стальной магистралью.

«Рыночные цены… существенно выше»

К тому же, в осуществление мегаплана вмешались рыбы, птицы и даже балтийские тюлени. Многофакторное влияние на окружающую среду оказалось даже превышающим то, что могли испытать на себе люди!

«Рыночные цены исследований существенно выше первоначально запланированных, в результате чего потребовалось пересмотреть технические спецификации…», – констатировало Министерство экономики.

К тому же, появилась поистине еретическая альтернатива – а зачем вообще огород, то есть, ветряки, городить? «В обновленном подходе теперь предлагается технологически более эффективное и рентабельное решение, а именно промежуточное соединение, соединяющее эстонский остров Сааремаа с Вентспилсом в Латвии», – указывает ведомство В.Валайниса.

В итоге, срок осуществления ELWIND отодвинулся аж до 30 июня 2029 года – а уж что тогда будет с энергетикой нашего региона, самими свободолюбивыми республиками, да и вообще с Евросоюзом, знают разве что седые волны вечного Балтийского моря.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Консалтинговыми работами по ELWIND занималась эстонская компания Skepast&Puhkim OÜ, имеющая юридическое лицо также и в Латвии.

Ранее это предприятие давало советы по поводу стройки Rail Baltica, захоронению ядерных отходов в эстонском порту Палдиски, а также по строительству АЭС в соседней республике.