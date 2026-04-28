В Риге, в Саркандаугаве, на улице Твайка произошло дорожно-транспортное происшествие, которое заставило окружающих предположить, что пострадал менее защищенный участник движения. Как оказалось, серьезные последствия наступили только для одного человека — самой водительницы автомобиля, которая столкнулась не только с аварией, но и с похмельем и значительными финансовыми потерями.

То, что у автозаправочной станции «Virši» стоит автомобиль «Ford», а под ним застрял арендный скутер, жители Саркандаугавы заметили еще в воскресенье. Местные не только сделали фотографии и видеозаписи, но и высказали свое мнение о двухколесных транспортных средствах, предполагая, что был сбит менее защищенный участник движения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Вот этого вот *** если когда-нибудь увижу, что он едет на одном колесе, то ***** сразу его собью и сдам полиции."

Жители поясняют, что еще в понедельник оба транспортных средства стояли там же в таком же положении. Однако движение началось только после 9:00 — на место прибыли эвакуатор и сама водительница «Ford».

Женщина описала, что, по ее мнению, произошло накануне: "(DP: Вы случайно наехали?) Конечно. (DP: Там никого сверху не было?) Нет, он просто стоял. (DP: Вы наехали и оставили?) Ну да, потому что эвакуатор мог приехать только сегодня. Полиция сказала, что можно просто оставить."

Подтвердить, действительно ли полиция разрешила оставить оба транспортных средства до следующего дня, правоохранительные органы не могут. Однако выяснилось, что слова женщины «случайно наехала» — это попытка не рассказать, как на самом деле она въехала в транспортное средство, припаркованное на тротуаре.

"Водитель автомобиля «Ford» была доставлена в медицинское учреждение для проведения экспертизы, и было установлено, что она управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в крови составила 1,35 промилле", — указала представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Созданную водительницей «Ford» «композицию» пришлось разбирать водителю эвакуатора. Вытащить застрявший двухколесный транспорт было непросто, и пока сотрудник пытался его сдвинуть, транспортное средство, так сказать, «заговорило». Встроенная система велосипеда, вероятно, решила, что мужчина хочет на нем поехать, и прозвучало сообщение: "Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы разблокировать!"

Разъединить оба транспортных средства вручную оказалось невозможно. Казалось, что если поставить переднее колесо автомобиля на деревянные доски, ситуация изменится, однако и это не помогло. Водитель эвакуатора лишь вытер пот и продолжил искать решения. "Я работаю давно, но такая ситуация у меня впервые, поэтому сложно", — признался он.

Вскоре на помощь пришел домкрат. Автомобиль подняли, двухколесный транспорт извлекли и отставили в сторону. Компания-владелец сообщила, что в настоящее время оценивает ущерб и сумму расходов. В рамках взыскания убытков счет будет направлен водительнице «Ford».