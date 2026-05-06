Литовский автобус наматывал километры по Беларуси, чтобы сжечь топливо и попасть на родину

Дата публикации: 06.05.2026
В минувшее воскресенье вступил в силу запрет на ввоз в Литву из России и Беларуси более 200 литров топлива.

На пограничном пункте "Мядининкай" 3-5 мая не было пропущено девять фур и два автобуса, на пункте "Шальчининкай" – 11 фур, сообщил Таможенный департамент Литвы.

Один из непропущенных автобусов принадлежит литовской компании TOKS, сообщила BNS представитель компании Рената Петкевич.

По ее словам, в компании считали, что главное – чтобы топливо не было куплено в Беларуси.

„Автобус компании, направляясь в Беларусь и планируя сразу вернуться в Литву, еще в Литве заправился топливом в объеме, достаточном для поездки туда и обратно.

Однако выяснилось, что новые правила работают по-другому – если лимит превышен, то порядок нарушен, несмотря на то, что топливо было куплено в Литве. Иными словами, происхождение топлива не имеет значения, важен только объем топлива в баке“, – отметила Петкевич.

Петкевич сообщила, что автобус ездил по белорусской стороне, сжигая топливо, пока в баке не осталось менее 200 литров топлива, после чего его впустили в Литву.

„Решение проблемы было простым – автобус просто ездил до тех пор, пока в баке не остался допустимый объем топлива, и затем успешно вернулся домой“, – пояснила она.

#Литва #граница #транспорт #таможня #топливо #правила #Беларусь
