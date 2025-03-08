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Снежно-белый куст калины бульдонеж 0

Дом и сад
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Снежно-белый куст калины бульдонеж

В XVIII в. от куста калины обыкновенной зародилась новая чудесная форма растения – калина бульденеж, что в переводе означает «ком снега».

Декоративный кустарник высотой 2-4 м, зацветает в конце мая или начале июня, цветет 25-35 дней. Обильно цветущий куст необыкновенно красив: сначала зеленоватые, затем кремовые и, наконец, снежно-белые соцветия висят на концах изогнутых веточек. Кусты эффектно выглядят на фоне ухоженного зеленого газона, у входа в дом, у воды, на поворотах дорожек, у колодца, скамеечки или беседки, в одиночных и групповых посадках.

Растения калины при цветении семян не образуют, поэтому размножают их чаще всего зелеными черенками во второй половине июня. Перед высадкой саженцев на постоянное место копают ямы глубиной и шириной 40-50 см; в них вносят перепревший навоз , который перемешивают с плодородной почвой. При посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см ниже поверхности почвы. После посадки саженцы поливают и мульчируют прикустовые круги торфом или перегноем. Побеги подрезают на 1/3-1/4 их длины, при посадке осенью это делают весной.

Уход за растениями несложен. Укрытия на зиму не требуется. Взрослые кусты не нуждаются в регулярном поливе, но в жаркую сухую весну полив необходим. Вносить удобрения нужно ежегодно или один раз в два года. На один куст требуются 6-8 кг компоста, 25-30 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 10-25 г сульфата калия.

#полезные советы
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