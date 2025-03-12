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Народный календарь на 12 марта — Прокоп Дорогорушитель 0

Дом и сад
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Народный календарь на 12 марта — Прокоп Дорогорушитель

12 марта православные вспоминают преподобного Прокопия Декаполита.

Прокопий Декаполит (VIII век) — монах и исповедник, известный своей борьбой против иконоборчества.

Он жил в период гонений на почитание икон при византийском императоре Льве III Исавре. Прокопий подвизался в монастыре в области Декаполь (современная территория Ближнего Востока), где вёл аскетическую жизнь. Когда начались преследования иконопочитателей, он открыто выступил против ереси и за это был схвачен, подвергнут жестоким пыткам и заключён в темницу. После смерти императора его освободили, и Прокопий продолжил монашеский подвиг до самой кончины.

К 12 марта предки считали, что зиму перезимовали, за это и прозвали Прокопа Перезимним. В имени святого слышалось слово «прекопать», крестьяне связывали это понятие с дорогами, которые ручьи превращали в бездорожье. За это Прокопий получил еще одно название — Дорогорушитель.

Перед тем как отправиться в путь, крестьяне «слушали» дорогу, если шумела — значит, оттепель, санный путь разбит, лед в водоемах ненадежен.

В этот день также проводился обряд защиты дома и будущего урожая — петли, на которых держится калитка, смазывали волчьим жиром и произносили: «Как волка серого заяц за горло не возьмет, так и у меня никто ничего не украдет».

Погодные приметы

Если макушка вербы распустилась — будет хороший урожай. Овцы бьются лбами — будет сильный ветер. Если показались подснежники — можно приступать к пахоте.

#вера #приметы
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