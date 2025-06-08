Дуновение прохлады. Эксперт Галкин назвал способы охлаждения воздуха в доме

С приходом летней жары дом стал напоминать печку? Есть масса вариантов решения этой проблемы на любой кошелек. О лучших способах охладить воздух в помещении рассказал продавец бытовой техники Александр Галкин.

Перегрев не только ухудшает самочувствие и снижает работоспособность, но и приводит к обезвоживанию, головной боли, повышению давления, проблемам со сном и другим неприятностям. Избежать этого помогут разные приборы охлаждения воздуха. Перед покупкой внимательно изучите технические характеристики прибора: производительность, энергопотребление, уровень шума, дополнительные функции.

Приятный ветерок

Вентилятор — один из самых доступных и простых способов борьбы с духотой. Он не меняет температуру воздуха, но создает направленный поток, который ускоряет испарение влаги с поверхности нашей кожи. За счет этого организм начинает быстрее отдавать тепло, и человек ощущает прохладу.

Плюсы:

невысокая стоимость и простота в эксплуатации. Даже модели с расширенными функциями вроде дистанционного управления или нескольких режимов обдува доступны по цене. Они не требуют монтажа, легко перемещаются из комнаты в комнату, работают сразу после подключения к сети; экономичность. Вентиляторы потребляют минимум электроэнергии и занимают мало места.

Минусы:

не охлаждают воздух. В сильную жару их эффективность невысока: обдув горячим воздухом приносит скорее дискомфорт, чем облегчение.

Есть различные типы вентиляторов: настольные, напольные, колонные и универсальные (и напольные, и настольные). А также есть безлопастные вентиляторы нового поколения, без «пропеллера». Их дизайн непривычен глазу, с ходу и не определишь, для чего нужны эти стильные приборы. Принцип их работы был позаимствован у самолетных турбин (об этом можно догадаться по гулу, который они издают). Турбина, расположенная в ножке прибора, всасывает воздух, и с огромной скоростью направляет его в распределительное кольцо, откуда тот вырывается обратно, но уже в большем объеме. Благодаря этому безлопастный вентилятор может охладить довольно большие помещения.

Ваш выбор: Для небольшой комнаты достаточно компактного настольного вентилятора, для гостиной лучше подойдёт мощный напольный вариант, в частности, безлопастный прибор.

Увлажнение и лёгкое охлаждение

Испарительный охладитель, или Air cooler, — это устройство, сочетающее в себе функции вентилятора и увлажнителя воздуха. Принцип его работы основан на естественном процессе испарения воды: воздух проходит через влажный фильтр, охлаждается и насыщается влагой.

Плюсы:

экономичность и компактность. Стоят недорого, потребляют минимум электроэнергии, и места занимают мало; простота в использовании: достаточно залить воду в резервуар и включить устройство; спасение для жаркого и сухого климата, так как позволяют и охладить, и увлажнить воздух.

Минусы:

эффективность сильно зависит от климатических условий. В помещениях с высокой влажностью охлаждающий эффект будет минимальным. хлопотное обслуживание. Для поддержания нормальной работы необходимо регулярно пополнять запас воды и периодически чистить фильтры.

Не жарко и без хлопот

Мобильный кондиционер — это компромисс между мощностью полноценной системы кондиционирования и удобством переносных устройств. Он работает по классическому принципу: забирает тёплый воздух, охлаждает его при помощи хладагента, и выводит излишки тепла через специальный шланг-трубу, который обязательно выводится наружу — либо в открытое окно, либо в вентиляционное отверстие. Это необходимо для отвода горячего воздуха, который образуется в процессе охлаждения. Хотя устройство забирает тёплый воздух из помещения и охлаждает его с помощью хладагента, сам компрессор при этом выделяет тепло. Если не отвести его наружу, оно останется в комнате, и эффективность кондиционера значительно снизится.

Плюсы:

удобство. Не требуют капитального монтажа: достаточно подключить к электросети и обеспечить вывод горячего воздуха. Главное — сделать это правильно, соблюдая герметичность: без вывода горячего воздуха прибор будет работать малоэффективно. Идеальное решение — это вывод шланга через вентиляционное отверстие, если же такого нет, то шланг выводится в приоткрытое окно, а оставшееся пространство герметизируется специальной вставкой — пластиковой или тканевой, с липучками или молнией. легкость перемещения из комнаты в комнату, оснащенность дополнительными функциями: режимами вентиляции, осушения воздуха, таймерами включения и выключения, режимом обогрева. Правда, эти «бонусы» есть не во всех моделях.

Минусы:

достаточно высокий уровень шума: компрессор внутри корпуса работает громче, чем в сплит-системах; потребление большого количества электроэнергии на единицу охлаждаемой площади.

Полный комфорт

Сплит-система, или кондиционер — это наиболее эффективное решение для круглогодичного охлаждения воздуха в квартирах, офисах и загородных домах. Надежно обеспечит стабильный комфорт на долгие годы.

Система состоит из двух блоков: внешний устанавливается на наружной части здания, а внутренний размещён в помещении.

Существует два варианта сплит-систем — ON-OFF и INVERTER. Первый вариант обычно дешевле и при достижении заданной температуры на время выключается. Инверторные модели при достижении установленной температуры продолжают работать на низких оборотах, поддерживая комфортную температуру.

Плюсы

быстрое и равномерное охлаждение воздуха даже при высоких температурах; полная безопасность для использования в жилых помещениях. Наличие встроенных фильтров, защиты от перепадов напряжения, функции самодиагностики и самоочистки — всё это повышает надёжность прибора. наличие дополнительных функций: фильтрации, осушения, ионизации и даже подогрева воздуха в холодное время года; высокая энергоэффективность: при правильном подборе мощности расходы на электроэнергию будут вполне умеренными.

Минусы:

требуют профессиональной установки, включающей прокладку коммуникаций и монтаж наружного блока, что увеличивает стоимость покупки. нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании. Внешний блок рекомендуется хотя бы раз в год проверять и самостоятельно очищать от загрязнений. Один раз в год желательно вызывать специалиста для проверки системы на утечку фреона, очистки внутренних каналов, диагностики компрессора. Тогда техника прослужит не один десяток лет. не отличаются мобильностью. Переносить систему в случае переезда будет сложно и дорого. не везде могут быть установлены. Например, в зданиях исторической застройки установка сплит-систем ограничена или вовсе запрещена.

Важно соблюдать правила эксплуатации и регулярно проводить профилактику, следить за чистотой устройства, особенно фильтров и дренажной системы, чтобы избежать накопления пыли, грибка и бактерий. Регулярно очищайте фильтры внутреннего блока, особенно в сезон активной эксплуатации — это можно делать самим. В некоторых кондиционерах есть функция, которая напоминает о необходимости очистки и замены фильтров.

Решения для больших домов

Центральные системы кондиционирования устанавливаются в больших зданиях и позволяют охладить сразу все помещения за счёт подачи охлажденного воздуха через сеть воздуховодов. Такие системы закладываются на этапе строительства или капитального ремонта, поскольку требуют монтажа сложной вентиляционной сети. Такой вариант выбирают владельцы загородных коттеджей.

Плюсы:

равномерное охлаждение воздуха в большом объёме, бесшумная работа (все основные шумные элементы размещаются в отдельном помещении или на крыше) и возможность интеграции с системами вентиляции и отопления.

Минусы: