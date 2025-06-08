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Какие болезни могут убить томаты за несколько дней? 0 381

Дом и сад
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Какие болезни могут убить томаты за несколько дней?

Регулярный осмотр кустов, своевременное удаление заболевших растений и соблюдение дистанции между ними имеют большое значение.

Больше всего дачники боятся фитофтороза томатов, и не зря: этот грибок за 2–3 дня может полностью погубить все растения, от листвы и плодов до побегов. Однако фитофтороз появляется с середины лета, а сейчас, в июне, томатам угрожают другие болезни.

Макроспориоз

Например, буквально сразу после высадки рассады томатов в грунт (но чаще через пару недель после высадки) ее атакует макроспориоз (альтернариоз), проявляющийся в виде бурых концентрических пятен на нижних листьях, быстро поднимающийся вверх по растению. Именно поэтому нижние листья у томатов обычно с пятнами и сухие.

Мучнистая роса

Кроме него, огородники сталкиваются с мучнистой росой (особенно в теплицах), поражающей молодые листья. Эти заболевания появляются даже при незначительном нарушении условий выращивания и при отсутствии своевременной профилактики.

Как лечить

Несмотря на то, что грибковые заболевания разные, лечатся они одинаково. Лучше сразу и кардинально: еще за 4–5 дней до высадки рассады в открытый грунт провести профилактическое опрыскивание одним из системных фунгицидов, таких как «Ридомил Голд», «Танос», «Акробат МЦ», «Ордан», «Квадрис» и им подобных, имеющихся в продаже.

В дальнейшем обработки проводят с интервалом в 10–15 дней до исчезновения признаков макроспориоза. Если его нет — то 1–2 раза в месяц, когда устанавливается дождливая погода или после нее. Подобная же схема применяется далее, со второй половины лета, для защиты томатов от фитофтороза.

Чтобы избежать привыкания грибка к действующему веществу, препараты рекомендуется чередовать при каждой новой обработке — устойчивость грибковых патогенов к препаратам развивается быстро, и это одна из главных опасностей при попытке «побороть» болезнь одними и теми же средствами.

Микоплазменные заболевания

Не менее опасны для томатов вирусные и микоплазменные заболевания. Главная их коварность — в легкости передачи и способности быстро распространяться на новые регионы. Климат постепенно теплеет, и вместе с южными растениями на север двигаются болезни, которые раньше были характерны исключительно для юга страны.

Так, например, столбур — микоплазменное заболевание, ранее распространенное только на юге, — сегодня встречается в центральной полосе.

Вылечить растения от вируса или микоплазмы фактически нереально, проще предотвратить заражение и распространение. Важно помнить, что переносчиками вирусов чаще всего выступают насекомые. Особенно активно вирусы переносят тля, моль и цикадки.

Дополнительную опасность представляют многолетние сорняки — вьюнок полевой, осот и ряд других, на которых вирусы могут сохраняться длительное время и переноситься с них вредителями на томаты. Также крайне нежелательно высаживать томаты рядом с картофелем — оба растения подвержены сходным болезням и легко заражают друг друга.

Поэтому основная борьба с вирусами и микоплазмой томатов — уничтожение насекомых — переносчиков этих возбудителей с помощью инсектицидов. Наиболее популярные из них — «Би-58», «Актеллик», «Искра», «Фуфанон» и другие. Наиболее эффективная схема — обработка рассады за 5 дней перед высадкой в грунт, и тогда в течение месяца молодые растения будут надежно защищены от вредителей.

Не стоит забывать, что вирусы легко передаются механически — с инструментом, через перчатки, на одежде или даже с руками при работе на участке. Достаточно мелкого повреждения на стебле — и инфекция внутри. Поэтому регулярный осмотр кустов, своевременное удаление заболевших растений и соблюдение дистанции между ними имеют большое значение.

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