Как защитить виноград на даче от ос и птиц

Чтобы сохранить урожай винограда, дачникам стоит принять меры против вредителей — таких как осы и птицы. Простые, но эффективные способы предложил опытный виноградарь Владимир Кокорин.

Для борьбы с осами специалист рекомендует использовать самодельную ловушку. Её можно изготовить из пластиковой бутылки: горлышко отрезается и вставляется внутрь вверх дном, формируя воронку. По бокам бутылки делаются отверстия, чтобы подвесить конструкцию рядом с лозой. Внутрь заливается тёплая вода с четырьмя столовыми ложками мёда. Привлечённые сладким запахом насекомые попадают внутрь и уже не могут выбраться.

Не меньшую угрозу для винограда представляют воробьи. Чтобы отпугнуть птиц, виноградарь советует использовать фольгу и мишуру. Эти материалы блестят на солнце и шелестят при ветре, отпугивая пернатых.

Ещё один необычный, но действенный способ — натянуть вдоль рядов с обеих сторон белую нитку. По словам Кокорина, тонкая белая линия по какой-то причине вызывает у воробьёв панический страх, и они избегают этих мест. Хотя природа такой реакции до конца не изучена, метод показывает высокую эффективность на практике.