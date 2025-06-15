Народные приметы на 15 июня — Никифор

Никифор от мирских искушений скрылся в монастыре, там за образованность и праведную жизнь стал патриархом Константинопольским. Святой боролся с властью еретиков-иконоборцев за православную веру, за это был заточен под стражу, где и провел 13 лет и скончался.

После трудного дня, проведенного за полевыми работами, молодые люди и девушки собирались и отдыхали: пели песни, водили хороводы. Место для отдыха обычно выбиралось возле одиноко стоящей березы. Особое место в жизни девушек отводилось плетению венков, венки служили не только украшением, но и своеобразным оберегом. Венки развешивались на ворота, на сараи, скармливались скотине. Если плести венок с мыслями о суженом, то обязательно пара будет счастливой.

Погодные приметы

Солнце прячется за тучами — ждали ненастную погоду. Безветренное утро — к теплому дню. День дождливый — будет много грибов.