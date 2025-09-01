Зачем отправили семена помидоров в космос?

Семена отправили в рамках эксперимента «В космос со своим помидором», который проводят ученые вместе с белорусскими и российскими школьниками. Некоторые семена находятся сейчас в космической лаборатории на борту биоспутника, а часть из них закрепили снаружи аппарата.

Спустя месяц семена вернут на Землю и отдадут обратно в школы, в том числе в гимназию №1 города Ивье.

Школьники вместе с преподавателями посадят их и будут наблюдать за тем, как они растут и будут ли вообще расти после экстремальных условий космоса.

Ожидается, что миссия поможет ответить на ряд научных вопросов: можно ли вырастить семена для будущих космических баз, к примеру, на Луне, устойчивы ли они к космической радиации и т. д.