Для семенных целей в конце вегетации отберите здоровые типичные растения савойской капусты и выкопайте их с корнем до наступления устойчивых морозов. Ранние сорта на семенные цели в первый год высевайте на 1 месяц позднее, чем товарные, чтобы маточники успели вызреть до зимы и хорошо сохранились. Нижние листья маточников обрежьте, оставляя три-четыре зеленых листа, прилегающие к кочану.

Выкопанные с корнями маточники разместите в подвале в специально вырытых канавках глубиной 15-20 см, присыпав сухой землей.

Весной следующего года за неделю до высадки в грунт концы кочерыг освободите от листьев. Посадку маточников можно проводить уже в конце апреля – начале мая в подготовленную почву по схеме 70х50 см. Во избежание переопыления маточники должны быть одного сорта, а делянку следует удалить от мест выращивания других семенников капустных культур. Перед цветением осмотрите растения, удаляя пораженные сосудистым бактериозом и отстающие в росте.

Затем подвяжите их к шпалере или кольям. Во время цветения рядом с делянкой установите ульи для опыления пчелами. В начале августа по мере созревания стручков срезайте веточки с семенных растений, которые сначала дозаривайте и подсушивайте под навесом, а потом обмолачивайте. Семена досушивайте до влажности не более 9% и очистите. Всхожесть их сохраняется от трех до пяти лет.