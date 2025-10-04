Применять нужно жидкие удобрения сразу после уборки плодов.

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:

Применять нужно жидкие удобрения сразу после уборки плодов. В саду нарезаются борозды с четырех сторон дерева на глубину 18-20 см. Первую борозду надо провести по границе периферии кроны дерева, а последующие две-три – на расстоянии 70-100 см одна от другой.

На каждые 2-3 метра борозды внести 1-2 ведра раствора навозной жижи или птичьего помета с добавлением по 100-200 г суперфосфата и калийной соли.

Удобрения можно вносить и в скважины, выкапываемые по периферии кроны на глубину 25-40 см. На дерево нужно расходовать 10-12 ведер раствора.

После подкормки растения надо обильно полить водой и засыпать землей борозды или лунки.