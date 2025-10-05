Baltijas balss logotype
Почему перед дождем хочется спать?

Дом и сад
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?

Когда небо затянуто тучами, одной чашкой кофе порой не обойтись. Мысли крутятся вокруг подушки, и сосредоточиться на деловой встрече удается с огромным трудом.

Тому есть несколько причин. Первая — недостаток кислорода в крови. При падении атмосферного давления наш организм понижает артериальное давление и уменьшает частоту сердечных сокращений. Концентрация кислорода в крови падает, что сказывается на активности нервной ткани головного мозга — она тоже понижается. Как следствие, возникает сонливость.

Вторая причина связана с уровнем мелатонина, «ночного гормона». Появление солнца блокирует выработку последнего в организме, тогда как затянутое облаками небо нарушает ход биологических часов — организм просто не понимает, почему его заставляют бодрствовать, когда за окном темно. Фото: Belozorova Elena/Shutterstock/FOTODOM Дождь убаюкивает уже из-за своего ритма, а после дождя сонливость появляется из-за повышенного образования озона в воздухе

Дождь сам по себе действует усыпляюще. Падение капель создает равномерный шум, его еще называют белым. Помимо шума дождя к таким относятся шелест листвы, ветер, гул водопада и другие монотонные звуки. Они позволяют расслабиться и быстрее заснуть.

Сонливость после дождя появляется из-за повышенного образования озона в воздухе. Кроме того, виноват запах земли. Все травы, растения и деревья имеют в своем составе летучие ароматные вещества. Дождь вымывает их, смешивая с геосмином, органическим веществом, произведенным бактериями, которое как раз отвечает за земляной запах. Вот и получается особый аромат с расслабляющим воздействием.

Правда, некоторые ароматы растений, наоборот, вызывают прилив бодрости. К ним относятся запахи лимона, розмарина, лаванды, жасмина, сосны. Попробуйте поставить в комнате эфирное масло какого-то из этих растений — сон как рукой снимет!

#полезно знать
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

