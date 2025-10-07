Baltijas balss logotype
07.10.2025
Изображение к статье: Народные приметы на 7 октября — Фёкла-заревница

7 октября православные христиане вспоминают раннехристианскую святую Фёклу Иконийскую, почитаемую в лике равноапостольных.

Она была обручена со знатным юношей, но во время пребывания в городе апостола Павла прониклась его проповедью, приняв решение не вступать в брак, посвятив себя служению Богу. За веру и отказ вступать в брак ее подвергали мукам, но дождь погасил пламя костра, на который ее бросили, а львица вместо того, чтобы растерзать ее, убила угрожавших святой медведицу и льва.

В итоге Фёклу освободили, она разыскала апостола Павла, который дал ей напутствие обучать людей Божьему слову. До 90 лет Фёкла прожила в сирийской Селевкии, проповедуя. Над пещерой в сирийском поселке Маалюла, где она умерла, был возведен монастырь.

7 октября женщины старались уделить время прядению, чтобы иметь желание делать это в дальнейшем — в народе святую стали называть Фёклой-запрядальной. Крестьяне говорили, что «на Фёклу ночи тёмные, а дни лошадиными шагами убывают».

Днем пели и веселились, а к полуночи начинали молотить снопы, зажигая огни в помещениях, где они сушились. Поэтому Фёклу в народе часто называли заревницей. В дальнейшем продолжали молотить уже по утрам. 7 октября отдавали дань уважения молотильщикам, овин до этого дня не топили, а в углу или у самого костра оставляли каши и пироги. Считалось, что там обитает дух-овинник, которого надо задобрить перед тем, как начать топить. Овинник ведет себя тихо летом и весной, а осенью начинает проказничать.

В народе считали, что если 7 октября сыграть свадьбу, брак будет долгим и счастливым.

Погодные приметы

Если гремит гром в этот день — зима будет теплой и бесснежной. Большой урожай рябины — к холодной зиме. Много желудей — к мягкой зиме, а следующий год будет урожайным. Птицы низко летят — к ранней и холодной зиме.

