В исследовании приняли участие 27,5 тысячи жителей Великобритании. Всем участникам провели МРТ, а «возраст мозга» определил искусственный интеллект. Результаты опубликованы в журнале EBioMedicine.

Оказалось, что у людей с нарушениями сна мозг в среднем «старше» реального возраста примерно на один год. Качество ночного отдыха оценивалось по пяти критериям: продолжительность сна, наличие храпа, бессонница, дневная сонливость и принадлежность к «совам» или «жаворонкам».

Кроме того, специалисты выявили у плохо спавших участников скрытые признаки хронического воспаления, что частично объясняет эффект ускоренного старения. Также, по мнению ученых, нехватка сна мешает мозгу очищаться и негативно влияет на состояние сосудов.

Как отмечают исследователи, улучшение качества сна может замедлить старение мозга и снизить риск когнитивных нарушений, включая деменцию.