Аспирин, который некоторые хозяйки добавляют в домашние заготовки на зиму, может навредить здоровью. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, этот препарат используется в медицинских целях, а не для продления срока хранения заготовок. Его можно принимать только по назначению специалиста.

«Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв», — предупредила врач.

Кроме того, заготовки с аспирином могут воздействовать на почки, что влечет риски развития болезней этого органа. А детям в возрасте до 10 лет принимать препарат вовсе противопоказано, так как у них может развиться синдром Рея. Прием аспирина при заболевании практически мгновенно вызывает поражение печени.