Ученые из Индии открыли новый вид грибов с поистине гигантскими размерами. Отдельные экземпляры достигают трех метров в диаметре и обладают такой прочностью, что на них можно сидеть. Открытие было сделано в лесах штата Аруначал-Прадеш во время сезона муссонов.

Гриб-гигант растет крупными группами по 40 и более плодовых тел. Он предпочитает стволы хвойных деревьев, преимущественно пихт. Самые крупные экземпляры превышают 3 м в радиусе. «Они настолько большие, что я мог сидеть на них, и они оставались прочно прикрепленными к дереву», — рассказывает руководитель исследования Арвинд Парихар.

Новый вид получил название Bridgeoporus kanadii в честь индийского миколога Канада Даса. Ранее в этом роде был известен только один вид — B. nobilissimus, произрастающий в Северной Америке. Таким образом, индийский гриб-гигант стал вторым официально описанным представителем рода.

Bridgeoporus kanadii несъедобен и не имеет хозяйственной ценности, но играет важную роль в экосистеме. Гриб Разрушает мертвую древесину, участвуя в круговороте веществ, помогает разлагать целлюлозу и лигнин, и способствует восстановлению лесов.