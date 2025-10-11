Сразу после мороза заряжать смартфон опасно. О возможных последствиях рассказал ИТ-специалист И. Корнейчук.

Если после нахождения на холоде не дать телефону согреться в помещении и подключить его к сети сразу, это может повредить аккумулятор. В некоторых случаях подобные действия способны привести к возгоранию устройства.

Опасно заряжать смартфон и после длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Если гаджет перегрелся, стоит подождать, пока он остынет, отметил эксперт.

Кроме того, возгорание может произойти из-за заводского брака, не выявленного на этапе контроля качества продукции, добавил специалист.