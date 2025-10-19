Baltijas balss logotype
Имеет ли смысл вносить в почву опилки?

Дом и сад
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?

Многие садоводы утверждают, что опилки - это удобрение.

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:

  • Многие садоводы утверждают, что опилки - это удобрение. Использовать их, не обработав минеральными удобрениями, бессмысленно.

Урожай может даже понизиться, так как бактерии, разлагающие их, берут питание из почвы. Лучше всего опилки применять для приготовления компостов. Для этого на кубометр опилок добавляют два с половиной килограмма карбамида - мочевины, которую предварительно растворяют в воде (15 ведер).

После увлажнения раствором кучу опилок укрывают пленкой и перелопачивают через каждые две недели. Температура в куче повышается до 50 градусов тепла. Через полтора-два месяца опилки чернеют, и их можно использовать для улучшения структуры тяжелых глинистых почв.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

