Присмотритесь внимательно к дереву и определите, какая высота кроны вас устроит. Сделайте мысленно отметку этой высоты и представьте, что все ветки, размещенные над ней, удалены.

Если на дереве останется не менее двух третей обрастающих ветвей и придется сделать всего два-три крупных и с десяток мелких срезов – приступайте к делу.

Если же после обрезки останутся только торчащие кверху култышки оголенных веток, воздержитесь от такой сильной обрезки. Слегка поднимите «планку».

Вот так и ищите если не окончательный, то промежуточный вариант снижения кроны. Это самое сложное. Техника же очень проста. Всего-то и надо, что вырезать часть центрального проводника или ветви, раскинувшейся над центром кроны, с переводом на боковое ответвление. Если опасаетесь, что ветвь, на которую делаете перевод, может усохнуть, сделайте срез чуть выше. Оставьте пенек. Позже, после начала вегетации, выпилите его с появившимися на нем волчками.

Даже удаление части проводника или ветви, его замещающей, уже даст эффект. Крона несколько снизится, в центр ее хлынет свет, улучшатся условия для роста и плодоношения. Однако многие ветви будут размещаться значительно выше, чем хотелось бы. Обрежьте и их на ответвления, идущие от центра к периферии. Срезы делайте на 0,3-0,5 м и выше, чем на центральном проводнике.