По его словам, важно ложиться спать вовремя, чтобы утром встать без спешки и иметь в запасе пару часов до выхода из дома. Эти часы, подчеркнул медик, следует посвятить не смартфону, а себе.

Мясников посоветовал уделять хотя бы 10 минут физическим упражнениям, а затем позавтракать кашей или яйцом. Кроме того, по утрам не стоит читать новости — это может испортить настроение на весь день, подытожил врач.

Ранее невролог О. Соколова рассказала о способах восстановления мозга без лекарств. Она рекомендовала в первые полчаса после пробуждения не прикасаться к гаджетам, чтобы мозг плавно переходил от сна к бодрствованию и настраивался на продуктивный день. Также специалист советует ежедневно уделять хотя бы полчаса движению и устраивать цифровой детокс раз в неделю для перезагрузки нервной системы.