Когда наступает пора выкапывать клубни георгинов (обычно это бывает в октябре), надземную часть растений низко срезают, оставляя пенек высотой 6-8 см.

Выкапывать клубни надо очень осторожно, вилами, чтобы не порезать их и не повредить нежную корневую шейку (место прикрепления клубня к стеблю). Клубни слегка просушивают в течение дня, опудривают известью-пушонкой, укладывают в ящики и хранят в неморозном месте.

После выкопки клубнелуковицы георгинов сначала хорошо просушивают в течение месяца при температуре 25-30 градусов, а потом удаляют старые маточные клубнелуковицы и остатки стеблей. Просушенные клубнелуковицы хранят в марлевых мешочках в сухом проветриваемом помещении при температуре 4-6 градусов.