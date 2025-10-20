Baltijas balss logotype
Питомец пожарного едва не сжег его дом

Дом и сад
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Питомец пожарного едва не сжег его дом

В американском городе Чапел-Хилл дом пожарного оказался под угрозой из-за его четвероногого питомца, сообщает WRAL News.

Пес по кличке Колтон нашёл литий-ионный аккумулятор и начал его грызть. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что аккумулятор загорелся и поджёг ковер. Испуганное животное бросилось на второй этаж. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения.

По словам хозяина пса, Д. Сассера, в тот момент дома никого не было. Он узнал о происшествии благодаря системе безопасности. Мужчина признался, что сильно волновался по пути домой, опасаясь, что дом полностью сгорит. Однако, приехав, увидел, что пожар ограничился лишь прожжённым участком ковра. К счастью, Колтон не пострадал.

Специалисты напоминают, что литий-ионные аккумуляторы нередко становятся причиной возгораний, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при их хранении и утилизации.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео