Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Увлечение садоводством снижает риск хронических заболеваний: вот в чем взаимосвязь 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Увлечение садоводством снижает риск хронических заболеваний: вот в чем взаимосвязь

Чем раньше разовьется любовь к садоводству, тем меньше будут риски тяжелых хронических заболеваний.

Специалисты из Университета Альберты (Канада) установили, что приучение к садоводству в раннем возрасте укрепляет организм и снижает риск онкозаболеваний в будущем. Об этом сообщается в журнале Public Health.

Зеленая профилактика

По словам авторов работы, садоводство формируют привычки, которые защищают от целого ряда хронических болезней. Причем касается это всех аспектов здоровой жизни — в том числе питания и подвижности.

Результаты анализа 48 исследований показали, что участие детей в выращивании овощей и фруктов помогает улучшить их знания о питании и повысить уровень активности.

Почему важно заняться садоводством как можно раньше — даже с детства

Ученые отметили, дети, которые вовлечены в уход за растениями, чаще едят овощи, проводят больше времени на свежем воздухе и меньше сидят за гаджетами. Все это помогает укрепить иммунитет и снижает воспалительные процессы, а значит, уменьшает риск хронических заболеваний в будущем.

Кроме того, садоводческие активности в детских садах и школах укрепляют социальные связи и учат заботе о природе.

Взрослым тоже не помешает

Ранее похожими выводами делились специалисты Американского общества клинической онкологии. Они заявили, что физическая активность важна и для взрослых людей, как здоровых, так и заболевших.

«Даже простая прополка грядок и полив всех цветов на участке может благотворно повлиять на организм и повысить шансы выздоровления», — писали эксперты Gastronom.ru.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом?
Изображение к статье: Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом?
Как избавиться от конденсата на окнах?
Изображение к статье: Как избавиться от конденсата на окнах?
Сжигать или закапывать? Что делать с опавшими листьями в саду
Изображение к статье: Сжигать или закапывать? Что делать с опавшими листьями в саду
Изображение к статье: Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными?
Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными? 96
Изображение к статье: Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью
Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью 319
Изображение к статье: Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия
Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия 144
Изображение к статье: Питомец пожарного едва не сжег его дом
Питомец пожарного едва не сжег его дом 112

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 627
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 36
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 141
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 98
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 94
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 260
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 627
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 36
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 141

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео