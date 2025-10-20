Чем раньше разовьется любовь к садоводству, тем меньше будут риски тяжелых хронических заболеваний.

Специалисты из Университета Альберты (Канада) установили, что приучение к садоводству в раннем возрасте укрепляет организм и снижает риск онкозаболеваний в будущем. Об этом сообщается в журнале Public Health.

Зеленая профилактика

По словам авторов работы, садоводство формируют привычки, которые защищают от целого ряда хронических болезней. Причем касается это всех аспектов здоровой жизни — в том числе питания и подвижности.

Результаты анализа 48 исследований показали, что участие детей в выращивании овощей и фруктов помогает улучшить их знания о питании и повысить уровень активности.

Почему важно заняться садоводством как можно раньше — даже с детства

Ученые отметили, дети, которые вовлечены в уход за растениями, чаще едят овощи, проводят больше времени на свежем воздухе и меньше сидят за гаджетами. Все это помогает укрепить иммунитет и снижает воспалительные процессы, а значит, уменьшает риск хронических заболеваний в будущем.

Кроме того, садоводческие активности в детских садах и школах укрепляют социальные связи и учат заботе о природе.

Взрослым тоже не помешает

Ранее похожими выводами делились специалисты Американского общества клинической онкологии. Они заявили, что физическая активность важна и для взрослых людей, как здоровых, так и заболевших.

«Даже простая прополка грядок и полив всех цветов на участке может благотворно повлиять на организм и повысить шансы выздоровления», — писали эксперты Gastronom.ru.