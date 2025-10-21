С началом отопительного сезона в квартире стал появляться конденсат на окнах. Откуда он? Как избавиться от него?

Конденсат появляется из-за высокой влажности и плохой вентиляции. Рекомендуются следующие способы борьбы с конденсатом.

Открывайте окна на 5–10 минут несколько раз в день, особенно после готовки, душа или стирки. Используйте режим микропроветривания. Убедитесь, что вытяжка исправно работает. Неисправная вентиляция приводит к повышенной влажности и сырости в квартире.

Не закрывайте радиаторы плотными шторами, чтобы теплый воздух свободно циркулировал. Днем максимально открывайте шторы для лучшего прогрева окна. Удалите лишние источники влаги. Сушите белье на балконе или в хорошо проветриваемом помещении. Поставьте на подоконник влагопоглощающие растения (герань или спатифиллум).