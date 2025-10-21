Baltijas balss logotype
Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью 0 365

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью

Густой весенний газон формируется именно сейчас. Поэтому важно правильно завершить сезон ухода за травой.

Осенний уход за газоном — это подготовка к активному старту роста травы весной. Именно от того, что мы сделаем сейчас, перед наступлением зимы, зависят внешний вид и здоровье газона в следующем сезоне.

Чтобы защитить травяной покров, нужно до наступления холодов и выпадения снега подготовить его к зимовке. Нужно убрать с газона лишнюю листву и мульчировать ее остатки, удалить сорняки и мусор, подкормить и вовремя подстричь.

Если вы хотите увидеть следующей весной крепкий зеленый газон, то не пренебрегайте осенним уходом. Начав делать это сейчас, вы сможете избежать чрезмерной нагрузки на травяной покров в зимнее время. Благодаря этому трава накопит силы, укрепит свои корни и станет более устойчива к заболеваниям. Рассказываем, когда проводится последняя стрижка в сезоне.

Осенняя стрижка газона

Нужно ли косить газон осенью и когда следует в последний раз стричь траву перед зимой? Лучший способ стрижки газонов в осенний период — добиться идеальной для окончания сезона высоты травы около 5-8 сантиметров. Это идеальная длина травинок, поскольку она обеспечивает хорошую площадь поверхности для максимального фотосинтеза. Это дает траве возможность накопить как можно больше энергии перед периодом зимнего покоя. Такая длина способствует также сохранению здоровых корней.

Если подстричь траву слишком коротко, корни ввиду нехватки питания также станут короче, и траве будет сложнее пережить зиму. При этом более высокая трава станет подвержена гнили и другим заболеваниям. Не обязательно менять осенью частоту скашивания, пока не наступит время окончательной стрижки. Проходитесь с газонокосилкой так часто, как это необходимо для поддержания рекомендованной высоты травы.

Помните, что важно менять направление стрижки — каждый следующий «заход» должен проводиться перпендикулярно предыдущему. Такой подход позволяет избежать наклона травы в одну сторону и образования волн и неровностей на поверхности газона. Прекратите косить примерно за неделю-полторы до наступления серьезных заморозков, с приходом которых трава перейдет в состояние покоя.

Как правило, последняя стрижка газона производится во второй половине или конце октября, не позднее первых дней ноября.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео