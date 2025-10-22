Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будет цвести как сумасшедший: названо лучшее удобрение для рождественского кактуса 0 289

Дом и сад
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будет цвести как сумасшедший: названо лучшее удобрение для рождественского кактуса
ФОТО: pixabay

Опытные садоводы поделились проверенным методом ухода за декабристом или, как его ещё называют, — рождественским кактусом. После его применения растение будет давать обильное цветение.

Несмотря на своё название, рождественский кактус начинает выбрасывать красочные соцветия не к зимним праздникам, в уже в конце осени. При грамотном уходе растение, которое также называют декабристом, может расти и радовать глаз десятилетиями, пишет Express.

Специалист по садоводству Трейси Бесемер из издания Rural Sprout обнаружила уникальный способ, помогающий стимулировать роскошное цветение. Секрет — в удобрении. Перепробовав разные варианты подкормки для комнатных растений, она неожиданно нашла прекрасное решение именно для декабриста. Оптимальным выбором стало жидкое удобрение, изначально предназначенное для ухода за африканской фиалкой. Однако оно отлично зарекомендовало себя и для подкормки других видов растений.

Методика предельно проста — достаточно добавить несколько капель средства в литр воды и полить полученным раствором цветок для стимулирования его дальнейшего роста. Эксперт рассказала, что сама не ожидала такого эффекта, настолько ярко и обильно начал цвести её декабрист. Такого эффекта ранее она не наблюдала.

Садовод рекомендует вносить удобрение примерно каждые два полива, чтобы избежать избытка минеральных веществ в грунте. То есть подкормка осуществляется примерно раз в две-четыре недели в активный период вегетации.

Важно также учитывать, что оптимальное удобрение должно содержать сбалансированное соотношение трех ключевых элементов питания — азота, фосфора и калия, необходимых растению для нормального роста и развития.

Однако уникальность обнаруженного Трейси состава удобрения обусловлена высоким содержанием фосфора, играющего ключевую роль в развитии цветков и поддержании общего здоровья растения. Фосфор важен для целого ряда важных функций, таких как деление и развитие клеток, особенно активное в период цветения, укрепление корневой системы, и так далее.

Стоит помнить, что удобрения вносятся исключительно в определённое время года, иначе существует риск переборщить с ним, что приведёт к повреждению нежных бутонов. Подкармливают декабрист только в период активной фазы роста, приходящийся обычно на конец зимы — раннюю весну.

При этом ни в коем случае нельзя вносить удобрения в период подготовки растения к состоянию покоя, которая длится около полутора месяцев перед формированием новых бутонов. При выполнении этих рекомендациям, наш рождественский кактус будет выбрасывать крупные и красивые цветы на протяжении долгих лет.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Что надо знать о посадке озимого чеснока?
Изображение к статье: Что надо знать о посадке озимого чеснока?
Ученые назвали растение, которое действует как обезболивающее
Изображение к статье: Ученые назвали растение, которое действует как обезболивающее
В «спячку» до весны. Как правильно хранить летний спортивный инвентарь
Изображение к статье: В «спячку» до весны. Как правильно хранить летний спортивный инвентарь
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 992
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 261
Изображение к статье: Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом?
Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом? 211
Изображение к статье: Как избавиться от конденсата на окнах?
Как избавиться от конденсата на окнах? 1 432

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 124
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео