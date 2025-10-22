Опытные садоводы поделились проверенным методом ухода за декабристом или, как его ещё называют, — рождественским кактусом. После его применения растение будет давать обильное цветение.

Несмотря на своё название, рождественский кактус начинает выбрасывать красочные соцветия не к зимним праздникам, в уже в конце осени. При грамотном уходе растение, которое также называют декабристом, может расти и радовать глаз десятилетиями, пишет Express.

Специалист по садоводству Трейси Бесемер из издания Rural Sprout обнаружила уникальный способ, помогающий стимулировать роскошное цветение. Секрет — в удобрении. Перепробовав разные варианты подкормки для комнатных растений, она неожиданно нашла прекрасное решение именно для декабриста. Оптимальным выбором стало жидкое удобрение, изначально предназначенное для ухода за африканской фиалкой. Однако оно отлично зарекомендовало себя и для подкормки других видов растений.

Методика предельно проста — достаточно добавить несколько капель средства в литр воды и полить полученным раствором цветок для стимулирования его дальнейшего роста. Эксперт рассказала, что сама не ожидала такого эффекта, настолько ярко и обильно начал цвести её декабрист. Такого эффекта ранее она не наблюдала.

Садовод рекомендует вносить удобрение примерно каждые два полива, чтобы избежать избытка минеральных веществ в грунте. То есть подкормка осуществляется примерно раз в две-четыре недели в активный период вегетации.

Важно также учитывать, что оптимальное удобрение должно содержать сбалансированное соотношение трех ключевых элементов питания — азота, фосфора и калия, необходимых растению для нормального роста и развития.

Однако уникальность обнаруженного Трейси состава удобрения обусловлена высоким содержанием фосфора, играющего ключевую роль в развитии цветков и поддержании общего здоровья растения. Фосфор важен для целого ряда важных функций, таких как деление и развитие клеток, особенно активное в период цветения, укрепление корневой системы, и так далее.

Стоит помнить, что удобрения вносятся исключительно в определённое время года, иначе существует риск переборщить с ним, что приведёт к повреждению нежных бутонов. Подкармливают декабрист только в период активной фазы роста, приходящийся обычно на конец зимы — раннюю весну.

При этом ни в коем случае нельзя вносить удобрения в период подготовки растения к состоянию покоя, которая длится около полутора месяцев перед формированием новых бутонов. При выполнении этих рекомендациям, наш рождественский кактус будет выбрасывать крупные и красивые цветы на протяжении долгих лет.