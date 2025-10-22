Baltijas balss logotype
В «спячку» до весны. Как правильно хранить летний спортивный инвентарь 0 46

Дом и сад
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В «спячку» до весны. Как правильно хранить летний спортивный инвентарь

Климатические условия нашей страны таковы, что в зимний период мало кто из любителей спорта решается выехать на велопрогулку или прокатиться по району на роликовых коньках. О том, как правильно подготовить спортивный инвентарь к зимовке и где лучше его хранить, – в нашем материале.

ВЕЛОСИПЕД

Перед тем как отправить в зимнюю «спячку» велосипед, нужно обязательно провести своего рода техосмотр, иначе весной возрастает риск столкновения с неприятными сюрпризами, рассказывает сотрудник веломастерской Никита КОРАБЛЕВ. Обязательно очистите велосипед от грязи. Это важно, поскольку городская грязь часто содержит агрессивные составляющие. Промойте цепь и смажьте маслом или силиконом. Колеса желательно вымыть мыльной водой.

Если велосипед будет стоять на колесах, накачайте их и периодически следите за ними зимой, иначе они сомнутся под весом велосипеда и могут потрескаться. Если будете подвешивать велосипед на крюк, то колеса можно и не качать.

Для хранения велосипеда желательно выбрать теплое место без сильных перепадов температур: квартира, просторная кладовка, отапливаемый гараж, утепленный балкон и т. п. При этом важно, чтобы на велосипед не попадали прямые солнечные лучи, а также чтобы он находился подальше от источников тепла. При длительном хранении велосипеда, особенно в случае перепадов температур, следует достать элементы питания из передней фары, заднего фонаря и велокомпьютера. Иначе могут окислиться не только элементы питания, но и контакты в самих приборах, что приведет их в негодность.

За зиму пружины и металлические детали велосипеда могут заржаветь. Чтобы уменьшить риск возникновения этой проблемы, рекомендуется ослабить все напряженные тросы и узлы. Цепь нужно переключить на самые маленькие «звездочки» так, чтобы была установлена передача 1–7 для велосипеда с 21 скоростью, передача 1–8 для велосипеда с 24 скоростями и т. д.

«РОЛИКИ» И СКЕЙТ

Правильного ухода и хранения в холодное время года требует и другой спортивный инвентарь. Так, у роликовых коньков рекомендуется снять ходовую часть, разобрать и почистить ее, промыть и смазать подшипники. С ботинок следует смыть уличную пыль и грязь (можно обычной или мыльной водой) и насухо протереть. «Ролики» желательно упаковать в пластиковый контейнер, картонную коробку или сумку для защиты от влаги и пыли. В упаковку можно положить какой-нибудь сорбент (например, активированный уголь) на случай, если где-то осталась влага, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха. Хранить роликовые коньки следует в сухом теплом помещении вдали от отопительных приборов, прямых солнечных лучей и сильных сквозняков.

Схожих принципов следует придерживаться при подготовке к зимовке обычного самоката (не электрического), скейтборда: тщательно очистить инвентарь от уличной пыли и грязи, смазать ходовые детали специальной смазкой, положить на хранение в сухом помещении без значительных колебаний температуры и сквозняка.

Самокаты с надувными колесами желательно осмотреть особенно тщательно. Например, если колеса сдутые, то их желательно надуть, так как сдутые колеса могут за время простоя деформироваться и потерять эластичность.

Что касается скейтбордов, то особенно чувствительны к влаге и сырости деревянные. Поэтому важно не мыть их под струей воды – это может уничтожить деку (основная плоская часть доски, на которую ставятся ноги. – Прим.), которая впитает жидкость и начнет деформироваться.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
