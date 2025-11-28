28 ноября в православных храмах вспоминают трех мучеников-христиан — Гурия, Самона и Авива, которые жили в III-IV веках и пострадали за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Гурьевым. В это время начинается 40-дневный Рождественский пост, который подготавливает верующих к празднованию Рождества Христова.

Гурий и Самон, проживавшие в Эдессе во времена правления императора Диоклетиана, изначально были язычниками. Услышав вдохновляющие проповеди местного священника, они приняли христианство и стали проповедниками. Узнав об этом, власти потребовали от них отказаться от веры. Однако Гурий и Самон не поддались на уговоры.

Когда жизнь в городе стала невыносимой, они решили его покинуть. Язычники нашли непокорных христиан, осудили их и заключили в тюрьму, где подвергли жестоким пыткам. Но сломить их дух не удалось. После нескольких лет заключения христиане были обезглавлены.

Диакон Авив разделил их судьбу. Он был арестован по приказу императора Лициния. Сначала его также пытались уговорить отказаться от православия. Услышав отказ, разъяренные язычники бросили священнослужителя в огонь.

Пламя не повредило Авиву. Однако он скончался от мучений и пыток. Родственники, действуя под покровом ночи, вынесли его останки и похоронили их в гробнице, где покоились Гурий и Самон.

Народный календарь: Гурьев день

Гурьев день, который отмечается 28 ноября (15 ноября по старому стилю), совпадает с началом 40-дневного Рождественского поста, также известного как Филипповский. Этот пост, завершающийся 6 января следующего года, считается одним из самых длительных и строгих.

Он накладывает множество ограничений — как духовных, так и физических. В период поста запрещены яйца, молочные и мясные продукты. В некоторые дни разрешена рыба. Поэтому накануне наши предки старались порадовать себя вкусными угощениями.

Народный праздник, посвященный святому великомученику, называли «Днем изгонителя зла». Предки верили, что 15 ноября (по старому стилю) Гурий садится в сани и отправляется в путь, чтобы прогнать мороз.

Поэтому лошади, которые были полноправными участниками событий в Гурьев день, получали особую заботу и внимание. Обычно холода после Гурьева дня отступали почти до Святок, которые продолжаются с 7 по 17 января.

Гурьев день: что следует сделать

Гурий считается покровителем домашнего очага, особенно — хозяюшек. Поэтому в Гурьев день принято молиться за благополучие семей и здоровье их хранительниц — женщин.

Утро наши предки начинали с посещения церкви. Женщины просили святого наставить на правильный путь мужей, увлекающихся алкоголем и ведущих себя неподобающе. Считалось, что святой помогает вернуть в дом мир и любовь.

Девушки обращались с просьбой помочь встретить достойных парней, которые могли бы стать верными супругами. Предки знали: к Гурию стоит обращаться, когда болят зубы. Святой помогает исцелять и другие недуги.

Гурьев день: народные приметы

Предки знали: если в Гурьев день слышно завывание ветра, он не утихнет до конца декабря. Если погода выдалась теплой, это предвещает много дождей весной. Если в Гурьев день слышно громкое ржание лошадей, зима будет мягкой.

Что нельзя делать в Гурьев день

Одним из главных запретов является ссора и выяснение отношений. В Гурьев день это строго запрещено. Нарушителей ждут беды и несчастья.

Старцы считали, что в это время нельзя заниматься уборкой в доме. Вместе с мусором можно незаметно вынести удачу и финансовое благополучие. Чтобы избежать бед, соблюдайте традиции, говорили мудрые крестьяне.