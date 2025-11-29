29 ноября православные христиане отмечают день памяти Левия Матфея, одного из двенадцати апостолов. Ученик Иисуса Христа является автором Евангелия от Матфея. В народном календаре этот день называется Матвеевым.

29 ноября православная церковь отмечает память Левия Матфея, который входил в число двенадцати апостолов, близких к Иисусу Христу. О святом сохранилось немного сведений. Согласно текстам, до встречи с Господом, Левий Матфей работал мытарем, собирая налоги.

Встреча с Христом кардинально изменила его судьбу. Приняв крещение, он начал проповедовать христианскую веру, за что и был казнен. Его земная жизнь завершилась в римской крепости Апасарос, расположенной на территории современной Грузии. Левий Матфей считается автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

Народный календарь: Матвеев день

В народном календаре праздник, посвященный апостолу Левию Матфею, называется «Матвеев день» или «Ветродуй». Это название не случайно. Обычно 29 ноября (16 ноября по старому стилю) над землей дует ветер. В это время часто наблюдаются оттепели. «На Матвея и зима потеет», — говорили в старину.

Что можно делать в Матвеев день

Утро Матвеева дня наши предки начинали с посещения церкви. Молясь святому апостолу Левию Матфею, люди просили о помощи в делах, касающихся семьи, воспитания детей и финансов.

В этот день начинается Рождественский или Филиппов пост. Мясные и молочные продукты подлежат запрету, однако 29 ноября разрешается употребление постной пищи с рыбой. Поэтому, отправляясь в гости или принимая гостей, можно было рассчитывать на кусочек какого-либо угощения.

В Матвеев день было принято навещать родственников, друзей и знакомых. В спокойных беседах о жизни можно было получить дельный совет. Считалось, что рекомендации, полученные в этот день, всегда оказываются верными.

Матвеев день: народные приметы

Наши предки знали: в Матвеев день стоит смотреть на небо. Погода подскажет облака. Если они низко висят, следует готовиться к холодам. Если облака высоко, ожидайте потепления.

Если в Матвеев день начнется снегопад, значит, в ближайшую неделю можно ожидать метелей. Если же идет дождь, зима будет сырой и теплой.

Что нельзя делать в Матвеев день

Матвеев день не терпит одиночества. Поэтому в это время наши предки посещали друг друга. Плохой приметой считалось надевание одежды наизнанку. Если ее не снять быстро, можно отпугнуть удачу. Снятую вещь следовало бросить на пол и немного по ней походить. В Матвеев день запрещается:

Носить одежду красного цвета — это к расставанию.

Разговаривать через порог — к ссоре.

Долго смотреть на себя в зеркало — к болезни или потере красоты.

Пересчитывать мелочь — к грядущему безденежью.

В Матвеев день нельзя ссориться и злиться на близких. Если не остановиться вовремя, ссора может затянуться надолго, и помириться будет сложно. Также в этот день категорически запрещается ходить в одном носке или ботинке. Старцы говорили, что такая примета предвещает болезнь или смерть родственника.