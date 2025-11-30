Кинезиологический тейп представляет собой эластичную ленту из хлопковой ткани с синтетическими волокнами и гипоаллергенным клеем, имитирующую свойства кожи. Он применяется для поддержки мускулатуры и суставов без ограничения подвижности, профилактики травм, снижения боли и улучшения кровотока.

Кинезиотейпирование широко используется спортсменами и в реабилитации: оно помогает восстанавливаться после травм и уменьшает отёчность благодаря улучшению лимфооттока. При натяжении тейп слегка приподнимает кожу, снижая давление на болевые рецепторы и активируя естественные механизмы обезболивания.

Его можно носить несколько дней подряд, поскольку материал не раздражает кожу и позволяет ей дышать. Методика применяется при растяжениях, ушибах, хронических заболеваниях суставов и для коррекции движений, снижая риск повторных повреждений.

Для достижения максимального эффекта важны правильная подготовка кожи и навыки наложения тейпа. Этот метод стал незаменимым инструментом спортивной медицины и физиотерапии, поддерживая активный образ жизни и способствуя эффективной реабилитации.