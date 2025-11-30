Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен? 0 340

Дом и сад
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?

Кинезиологический тейп представляет собой эластичную ленту из хлопковой ткани с синтетическими волокнами и гипоаллергенным клеем, имитирующую свойства кожи. Он применяется для поддержки мускулатуры и суставов без ограничения подвижности, профилактики травм, снижения боли и улучшения кровотока.

Кинезиотейпирование широко используется спортсменами и в реабилитации: оно помогает восстанавливаться после травм и уменьшает отёчность благодаря улучшению лимфооттока. При натяжении тейп слегка приподнимает кожу, снижая давление на болевые рецепторы и активируя естественные механизмы обезболивания.

Его можно носить несколько дней подряд, поскольку материал не раздражает кожу и позволяет ей дышать. Методика применяется при растяжениях, ушибах, хронических заболеваниях суставов и для коррекции движений, снижая риск повторных повреждений.

Для достижения максимального эффекта важны правильная подготовка кожи и навыки наложения тейпа. Этот метод стал незаменимым инструментом спортивной медицины и физиотерапии, поддерживая активный образ жизни и способствуя эффективной реабилитации.

Читайте нас также:
#медицина #спортсмены #спорт #травмы #полезно знать #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: И килограмм зелени… Топ-10 полезных овощей для домашнего выращивания
Изображение к статье: Когда стоит заменить подушку: советы врача
Изображение к статье: Древнейший метод сельского хозяйства оказался наиболее полезным для экосистемы
Изображение к статье: Народные приметы на 30 ноября — Григорий Зимоуказатель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео