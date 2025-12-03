3 декабря православные христиане отмечают память святого Прокла, который жил в V веке и посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу. Этот день в народном календаре называется Проклов день. Наши предки в это время остерегались нечистой силы и внимательно прислушивались к словам опытных людей.

3 декабря православные верующие обращаются с молитвами к святому Проклу. Этот архиепископ, посвятивший свою жизнь служению Богу, жил в Константинополе в V веке. Его обучал Иоанн Златоуст, что позволило ему глубоко понять Священное Писание и овладеть искусством ораторства. По преданиям, в начале своего пути Прокл стал свидетелем явления апостола Павла святому Иоанну.

После смерти Златоуста Прокл был назначен архиепископом. На новом посту он активно проповедовал православие, разоблачая еретиков и привлекая к христианству раскаявшихся язычников.

В годы его архиерейства произошло сильное землетрясение, которое разрушило множество населенных пунктов. Жители Константинополя вместе с Проклом на коленях молили Господа о спасении города и его жителей.

Во время одного из молебнов произошло чудо: один из детей горожан неожиданно взмыл в небеса и вернулся, рассказывая о том, как видел ангелов, которые пели ему незнакомую молитву. Когда горожане повторили её слова, землетрясение прекратилось.

Святой Прокл занимал пост архиепископа Константинополя в течение 12 лет. Все это время он оказывал помощь бедным, предоставляя им деньги и кров. Господь даровал ему долгую жизнь, наполненную смыслом и добрыми делами. Святитель ушел из жизни в глубокой старости.

День Прокла: традиции народного календаря

Народный праздник, посвященный архиепископу Константинопольскому, назывался как «День Прокла», так и «Проклов день». Согласно народным поверьям, в этот день следовало проклинать нечистую силу. Это делалось не просто так, а с определённой целью. Предки верили, что, услышав проклятия, нечисть не осмелится выйти из своего укрытия под землёй, где она пряталась от холода.

Как правило, к Проклову дню дороги, размытие которых было вызвано осенними дождями, успевали подсохнуть и покрыться свежим снегом. Крестьяне прокладывали санный путь, которым пользовались до конца зимы. «До Прокла не жди от дороги прока» — старая русская пословица прекрасно иллюстрирует отношение людей к святому и к дате, с ним связанной. Возобновлялись поездки между населенными пунктами, и жизнь снова начинала бурлить.

Что следует делать в День Прокла

В Проклов день наши предки посещали церковь, чтобы отдать дань уважения архиепископу, который верой и правдой служил Иисусу Христу и православным людям. В молитвах к святому Проклу принято просить о удаче и финансовом благополучии. Святой защищает путешественников от возможных неприятностей в пути.

В старину считалось, что в День Прокла необходимо тщательно мыть руки, чтобы нечисть, случайно попавшая в дом, не наслала проклятий в виде болезней. Также в этот день следили за дверями и окнами, так как темные силы могли попытаться проникнуть в жилище, чтобы причинить неприятности хозяевам.

День Прокла: народные приметы

В Проклов день наши предки внимательно следили за погодой. Они знали: если 3 декабря идет снег, то и 3 июня будет дождливым. Если в День Прокла слышали пение снегиря и видели сороку, прячущуюся под крышей, или пару воробьев, сидящих близко друг к другу на ветке, это предвещало скорое начало сильной метели.

День Прокла: что запрещено делать

Хотя в XXI веке жизнь изменилась, многие до сих пор прислушиваются к советам предков. Следовать им слепо не обязательно, но «в чем-то они все же правы», — возражают некоторые современные люди.

Что же запрещали делать в старину? Старцы учили молодежь, что в День Прокла категорически нельзя:

поздно ложиться спать — боялись попасть под влияние темных сил;

заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием — злые духи могут причинить вред, и человек не заметит, как нанесет себе увечье;

ругаться и сквернословить — весь негатив вернется в тройном размере, а деньги надолго исчезнут из дома;

устраивать шумные застолья — веселье может привлечь злые силы в дом, что приведет к конфликтам между родственниками и друзьями.

В ночь на 3 декабря снятся вещие сны. Важно запомнить их, а главное — обратить внимание на слова, которые могут подсказать, что ждет в ближайшем будущем. Однако рассказывать о своих снах никому нельзя — ни друзьям, ни знакомым. В противном случае сны не сбудутся.