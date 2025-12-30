Существует множество рекомендаций, которые помогают смягчить симптомы похмелья. Психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал о самых опасных из них.

Даниил Петров убежден, что единственным способом справиться с похмельем является время, необходимое организму для самостоятельного восстановления после интоксикации. Каждый решает, стоит ли пытаться облегчить симптомы, однако врач предостерегает, что некоторые методы не только неэффективны, но и могут нанести серьезный вред здоровью.

«Физические нагрузки, пробежки, работа на свежем воздухе, баня и любые другие способы «пропотеть» крайне вредны в период похмелья. Организм уже страдает от обезвоживания, и дополнительная потеря жидкости может привести к сгущению крови и сбоям в работе сердца и других органов», — предупреждает Даниил Петров.

Он также советует не торопиться с приемом медикаментов. Часто люди, стремясь избавиться от головной боли, принимают нестероидные противовоспалительные средства, что оказывается неэффективным. Эти препараты могут сгущать кровь и способствовать образованию тромбов.

Даниил Петров не рекомендует и плотный жирный завтрак. По его словам, первый прием пищи после употребления большого количества алкоголя должен быть легким, питательным и богатым белками, витаминами и минералами, которые помогут быстрее восстановить запасы питательных веществ в организме.

«Ни в коем случае не употребляйте для облегчения похмелья напитки, стимулирующие центральную нервную систему. Энергетики, кофе или крепкий чай усугубляют обезвоживание и увеличивают частоту сердцебиения, что опасно в данный момент. Лучше всего пить минеральную воду без газа, а также натуральные соки, морсы, кефир или рассол. Новая доза алкоголя для облегчения симптомов отравления может привести к алкогольной зависимости», — говорит доктор Петров.

Дополнительная порция спиртного может дать кратковременное облегчение, но затем усугубит плохое самочувствие, что вызовет желание вновь улучшить состояние. Это может создать замкнутый круг и привести к запою, а затем и зависимости.