Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нарколог выделил самые рискованные методы борьбы с похмельем 0 245

Дом и сад
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нарколог выделил самые рискованные методы борьбы с похмельем

Существует множество рекомендаций, которые помогают смягчить симптомы похмелья. Психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал о самых опасных из них.

 

Даниил Петров убежден, что единственным способом справиться с похмельем является время, необходимое организму для самостоятельного восстановления после интоксикации. Каждый решает, стоит ли пытаться облегчить симптомы, однако врач предостерегает, что некоторые методы не только неэффективны, но и могут нанести серьезный вред здоровью.

«Физические нагрузки, пробежки, работа на свежем воздухе, баня и любые другие способы «пропотеть» крайне вредны в период похмелья. Организм уже страдает от обезвоживания, и дополнительная потеря жидкости может привести к сгущению крови и сбоям в работе сердца и других органов», — предупреждает Даниил Петров.

Он также советует не торопиться с приемом медикаментов. Часто люди, стремясь избавиться от головной боли, принимают нестероидные противовоспалительные средства, что оказывается неэффективным. Эти препараты могут сгущать кровь и способствовать образованию тромбов.

Даниил Петров не рекомендует и плотный жирный завтрак. По его словам, первый прием пищи после употребления большого количества алкоголя должен быть легким, питательным и богатым белками, витаминами и минералами, которые помогут быстрее восстановить запасы питательных веществ в организме.

«Ни в коем случае не употребляйте для облегчения похмелья напитки, стимулирующие центральную нервную систему. Энергетики, кофе или крепкий чай усугубляют обезвоживание и увеличивают частоту сердцебиения, что опасно в данный момент. Лучше всего пить минеральную воду без газа, а также натуральные соки, морсы, кефир или рассол. Новая доза алкоголя для облегчения симптомов отравления может привести к алкогольной зависимости», — говорит доктор Петров.

Дополнительная порция спиртного может дать кратковременное облегчение, но затем усугубит плохое самочувствие, что вызовет желание вновь улучшить состояние. Это может создать замкнутый круг и привести к запою, а затем и зависимости.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео