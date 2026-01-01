Если бы люди целовались с открытыми глазами, это выглядело бы по меньшей мере странно и даже пугающе. Однако причина, по которой многие закрывают глаза во время поцелуев, не ограничивается лишь страхом отпугнуть партнёра.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, учёные пришли к выводу, что для усиления осязательных ощущений люди иногда закрывают глаза. Хотя исследователи не ставили целью объяснить поцелуи с закрытыми глазами, их работа всё же имеет отношение к этому вопросу.

В ходе эксперимента участникам прикрепили к рукам небольшие устройства, которые издавали вибрацию, и попросили их смотреть на экран с мигающими буквами. Добровольцы должны были отмечать появление букв X или N на экране, одновременно сообщая о наличии или отсутствии вибраций. Исследователи заметили, что по мере усложнения последовательности букв участники теряли ощущение вибрации.

Хотя само исследование не было направлено на изучение этикета поцелуев, его результаты можно адаптировать к данной теме. Поцелуи представляют собой интимный и физически ощутимый акт. Чтобы мозг мог полностью оценить интенсивность ощущений, необходимо закрыть глаза. Это позволяет сосредоточиться на осязании и внутренних переживаниях.

«Эти результаты могут объяснить, почему мы закрываем глаза, когда хотим сосредоточиться на другом чувстве. Отключение визуального восприятия освобождает больше умственных ресурсов для концентрации на других аспектах нашего опыта», — пояснили исследователи в статье для The Independent.