Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай оживит экономику Синьцзяна крупнейшим в мире туннелем 0 1172

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инженеры и рабочие Поднебесной сотворили невозможное.

Инженеры и рабочие Поднебесной сотворили невозможное.

Проект потребовал использования передовых технологий и оборудования, чтобы справляться с различными геологическими вызовами.

В Китае завершили строительство тоннеля Тянь-Шань Шэнли, который стал самым длинным скоростным тоннелем в мире. Его протяжённость составляет 22 километра. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Тоннель расположен в сложной горной местности в северо-западной части Китая, в регионе Синьцзян. Проект является частью масштабного транспортного коридора, направленного на улучшение логистики и транспортного сообщения в регионе, известного своими суровыми климатическими условиями.

По информации China Daily, строительство тоннеля заняло более семи лет. Проект потребовал использования передовых технологий и оборудования, чтобы справляться с различными геологическими вызовами, такими как высокая сейсмическая активность и экстремальные перепады температур.

Как отмечает Global Times, тоннель Тянь-Шань Шэнли является частью скоростной железнодорожной линии, соединяющей города Урумчи и Корла. Ожидается, что эта линия значительно сократит время в пути между городами, улучшая доступность региона для жителей и туристов.

Особенностью тоннеля стало его экологическое строительство: для минимизации воздействия на окружающую среду использовались специальные методы бурения и укрепления грунта. Более того, согласно South China Morning Post, проект был реализован с учётом высоких стандартов энергосбережения.

Эксперты подчёркивают, что завершение строительства тоннеля Тянь-Шань Шэнли станет важным шагом в реализации программы Китая по улучшению инфраструктуры в западных регионах страны. Помимо транспортной пользы, проект создаёт новые возможности для экономического развития Синьцзяна и прилегающих территорий.

Ожидается, что линия начнёт принимать первых пассажиров уже на днях, добавляет Xinhua, что станет новым этапом в развитии транспортной системы Китая и укреплении его роли как глобального лидера в инфраструктурных проектах.

Читайте нас также:
#транспорт #экология #развитие #технологии #инфраструктура #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Air China купит 60 самолетов Airbus за 9,5 млрд долларов
Изображение к статье: Флагманская "электричка" Страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Изображение к статье: Углеводородный характер бюджета остается неизменным. Иконка видео
Изображение к статье: Цены в супермаркетах не радуют простых людей. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео