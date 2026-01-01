Проект потребовал использования передовых технологий и оборудования, чтобы справляться с различными геологическими вызовами.

В Китае завершили строительство тоннеля Тянь-Шань Шэнли, который стал самым длинным скоростным тоннелем в мире. Его протяжённость составляет 22 километра. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Тоннель расположен в сложной горной местности в северо-западной части Китая, в регионе Синьцзян. Проект является частью масштабного транспортного коридора, направленного на улучшение логистики и транспортного сообщения в регионе, известного своими суровыми климатическими условиями.

По информации China Daily, строительство тоннеля заняло более семи лет. Проект потребовал использования передовых технологий и оборудования, чтобы справляться с различными геологическими вызовами, такими как высокая сейсмическая активность и экстремальные перепады температур.

Как отмечает Global Times, тоннель Тянь-Шань Шэнли является частью скоростной железнодорожной линии, соединяющей города Урумчи и Корла. Ожидается, что эта линия значительно сократит время в пути между городами, улучшая доступность региона для жителей и туристов.

Особенностью тоннеля стало его экологическое строительство: для минимизации воздействия на окружающую среду использовались специальные методы бурения и укрепления грунта. Более того, согласно South China Morning Post, проект был реализован с учётом высоких стандартов энергосбережения.

Эксперты подчёркивают, что завершение строительства тоннеля Тянь-Шань Шэнли станет важным шагом в реализации программы Китая по улучшению инфраструктуры в западных регионах страны. Помимо транспортной пользы, проект создаёт новые возможности для экономического развития Синьцзяна и прилегающих территорий.

Ожидается, что линия начнёт принимать первых пассажиров уже на днях, добавляет Xinhua, что станет новым этапом в развитии транспортной системы Китая и укреплении его роли как глобального лидера в инфраструктурных проектах.