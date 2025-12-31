Некоторые из нас находят удовольствие в том, чтобы устраиваться на диване и наблюдать за насилием на экране. Но что стоит за этим увлечением? Все ли люди в глубине души жестоки?

Смерть, кровь и насилие всегда привлекали зрителей. Древние римляне собирались на арены Колизея, чтобы наблюдать за боями. В более поздние эпохи публичные казни также пользовались большой популярностью. В наше время кинорежиссеры, такие как Квентин Тарантино, продолжают воплощать жестокость на экране. Многие из нас, похоже, наслаждаются этим не меньше, чем сам Тарантино — создавая такие фильмы.

Исследования показывают, что в 90% самых кассовых фильмов присутствуют сцены насилия с участием главного героя. Аналогично, большинство американцев увлекаются фильмами ужасов и смотрят как минимум несколько таких картин в год.

Некоторые люди с большей вероятностью будут получать удовольствие от жестоких новостей, чем другие. Мужчины, обладающие агрессивными чертами и меньшим уровнем эмпатии, чаще наслаждаются просмотром таких сцен. Существуют также определенные личностные характеристики, связанные с восприятием насилия. Экстраверты, стремящиеся к острым ощущениям, и люди, открытые к эстетическим переживаниям, чаще выбирают фильмы с физическим насилием.

В то же время более дружелюбные и эмпатичные люди, как правило, меньше интересуются такими картинами (хотя, конечно, бывают исключения). Но почему это происходит? Почему нам так нравится наблюдать за жестокими сценами резни или играми на выживание?

Одна из теорий утверждает, что наблюдение за насилием помогает нам выразить эмоции и снизить уровень агрессии. Однако эта идея не имеет достаточной доказательной базы. Когда разгневанные люди смотрят жестокий контент, они, как правило, становятся еще более раздражительными. Более новые исследования, основанные на анализе фильмов ужасов, показывают, что существует три категории людей, которым нравится наблюдать за насилием, и у каждой из них есть свои причины.

Первая группа называется «адреналиновые наркоманы». Эти искатели острых ощущений стремятся к новым и интенсивным впечатлениям и с большей вероятностью получают удовольствие от насилия. Вторая группа интересуется насилием, потому что считает, что может чему-то научиться из таких картин. В исследованиях ужасов таких людей называют «белыми костяшками пальцев». Последняя группа сочетает в себе оба типа психологии — они чувствуют, что учатся на этих картинах и одновременно получают удовольствие от насилия. Этих людей авторы исследования назвали «Dark Copers» или «те, кто справляется с темнотой».

Идея о том, что людям нравится наблюдать за безопасным насилием на экране, потому что оно может быть поучительным, называется «теорией моделирования угроз». Это согласуется с наблюдением, что те, кто наиболее привлекается к насилию (агрессивные молодые люди), также с наибольшей вероятностью сталкиваются с насилием в реальной жизни или проявляют его.