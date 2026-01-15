Baltijas balss logotype
Что такое синдром беспокойных ног, его причины и возможности лечения 0 575

Дом и сад
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что такое синдром беспокойных ног, его причины и возможности лечения

Синдром беспокойных ног (СБН) — это состояние, характеризующееся непреодолимым желанием двигать ногами. Это может показаться странным, и у многих складывается впечатление, что люди с таким диагнозом постоянно стремятся куда-то идти. Однако на самом деле это желание возникает из-за дискомфортных ощущений...

 

Синдром беспокойных ног может проявляться в любом возрасте, и с течением времени он обычно прогрессирует. Основным симптомом СБН является стремление шевелить ногами, которое возникает, когда человек долго находится в неподвижном состоянии, например, сидя в кинотеатре или лёжа на диване во время просмотра фильма. Потребность в движении возникает из-за неприятных ощущений, таких как пульсация, тянущие или зудящие боли в ступнях или ногах. Любое движение, будь то растяжка или прогулка, помогает уменьшить так называемый спазм. Чаще всего эти симптомы проявляются ночью, но в некоторых случаях ночные эпизоды СБН могут указывать на наличие другого заболевания.

Что же вызывает это необычное состояние? Научное сообщество до сих пор не полностью понимает, что стоит за этим заболеванием. Тем не менее, исследователи выделяют несколько факторов, способствующих развитию синдрома. К ним относятся генетическая предрасположенность, дефицит железа, некоторые медикаменты, дисбаланс химических веществ в мозге и беременность. Интересно, что даже если человек потерял ноги в результате травмы или болезни, он всё равно может страдать от СБН, поскольку это заболевание связано с функционированием мозга.

Многие люди не обращаются к врачам, так как трудно объяснить ощущения, связанные с СБН, и считают их судорогами или онемением. Однако если такие эпизоды повторяются и возникает постоянное желание шевелить ногами, стоит обратиться к специалисту, так как это может быть признаком другого заболевания. Кроме того, СБН может негативно сказываться на уровне утомляемости и качестве сна.

Если симптомы СБН возникают редко и не мешают повседневной жизни, врачи могут рекомендовать соблюдать режим дня, провести анализы и наблюдать за состоянием. Однако если синдром нарушает привычный ритм жизни и мешает полноценному сну, пациентам могут быть назначены сильнодействующие препараты.

