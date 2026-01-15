Baltijas balss logotype
Пустота в сознании: возможно ли человеку на время отключить мысли 0 160

Дом и сад
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пустота в сознании: возможно ли человеку на время отключить мысли

В нашем сознании постоянно происходит непрерывный поток мыслей. Порой мы пытаемся остановить этот поток, приказывая себе просто не думать. Но возможно ли это на самом деле?

 

На самом деле, все зависит от того, как вы определяете процесс мышления. Мысли могут быть как осознанными, так и бессознательными. Если речь идет о словах и образах, которые постоянно возникают в нашем сознании, то их можно заставить замолчать, используя специальные медитативные практики.

Частично можно уменьшить поток осознанных мыслей, но проверить, продолжаете ли вы мыслить, практически невозможно. Более того, оценить это состояние также сложно, поскольку вы будете думать хотя бы о том, как остановить свои мысли.

Даже медитация, в ходе которой вы «наблюдаете» за своими мыслями, пока они не исчезнут, имеет свои ограничения. В какой-то момент вы начинаете осознавать, что наблюдаете за своими мыслями и пытаетесь не думать ни о чем.

Однако даже если вам кажется, что вы не мыслите, это не совсем так. Вы можете просто не осознавать этого. Если рассматривать мышление как деятельность всего мозга, то этот орган никогда не прекращает свою работу. Большая часть таких мыслей проходит в фоновом режиме, и мы не замечаем их потока. «Отключить» их невозможно.

Хотя вы можете не осознавать эти «фоновые» мысли, иногда вы видите их результаты: например, вы можете увидеть знакомое лицо в толпе, но не узнать его. Вскоре вы неожиданно вспоминаете об этом моменте и вспоминаете, как зовут этого человека и кто он. Это и есть результат работы мозга, который мы не осознаем.

Оставить комментарий

